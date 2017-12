Empresa multada em Moçambique por açoitar trabalhadores

A Inspecção de Trabalho da Cidade de Maputo, em Moçambique, multou uma empresa por repreender os trabalhadores com açoites de vara, contou à Lusa a inspectora-chefe do organismo.

A situação “ocorreu nos armazéns da empresa Marriott, que se dedica à venda de material de construção”, na Avenida de Angola, em Maputo, e foi divulgada através de um vídeo feito por um trabalhador e posto a circular nas redes sociais, referiu Ernestina Chirindza.

Segundo apurou a inspecção, a agressão foi aplicada por um responsável pelo armazém a alguns funcionários com idades entre os 18 e 35 anos devido a um alegado atraso em chegar ao local de trabalho, acrescentou.

Nas imagens em poder da autoridade e a que a Lusa teve acesso, vê-se o que aparenta ser um armazém onde um homem, com uma vara, açoita três outros que berram depois de agredidos e sob as gargalhadas do que se supõe serem outros colegas.