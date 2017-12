Empresa japonesa quer pagar parte dos salários em bitcoin

Uma empresa de serviços ‘online’ japonesa vai brevemente propor aos trabalhadores serem parcialmente pagos em bitcoin, para melhor compreender esta moeda virtual, noticiou na sexta-feira a agência noticiosa AFP.

A GMO Internet, que oferece vários serviços na Internet – incluindo plataforma de troca de bitcoin desde Maio – vai dar a partir de Fevereiro aos seus cerca de quatro mil empregados no Japão a possibilidade de receber até 100 mil ienes do respectivo salário mensal em bitcoin, explicou o porta-voz .

Os funcionários deverão assim receber fracções de bitcoin em cada mês, quando a mais célebre das criptomoedas conheceu uma ascensão nunca vista nas últimas semanas e a unidade valia na sexta-feira cerca de 17.050 dólares, com base em cálculos da Bloomberg, contra menos de 1.000 dólares no início do ano.

“Nós esperamos melhorar o nosso próprio conhecimento da moeda virtual com a utilização da mesma”, adiantou o porta-voz da GMO Internet.

Por outro lado, a empresa vai lançar-se no próximo mês na actividade de mineração de bitcoin, que consiste em contribuir para a criação da moeda agregando blocos codificados e autentificados de transações numéricos. Em troca, os “mineiros” são remunerados em bitcoin.