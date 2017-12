Desfile Internacional de Macau atraiu 150 mil espectadores  

Decorreu ontem a edição de 2017 do “Desfile Internacional de Macau”, organizado pelo Instituto Cultural (IC), em celebração do 18º aniversário de Transferência de administração do território, sob o tema “Histórias da Cidade de Macau e do seu Património Histórico”.

De acordo com uma nota remetida pelo Instituto Cultural, o desfile “teve mais de 150 mil espectadores, incluindo os membros do público que participaram no evento e os espectadores que assistiram à emissão ao vivo na televisão e nos diversos ecrãs instalados em diferentes zonas”.

O organismo diz ainda que foram “mais de 200 mil”, os “espectadores que assistiram às emissões em várias plataformas online, incluindo a aplicação móvel da CCTV, aplicação móvel e página electrónica da CCTV News, Weibo da CCTV, aplicação móvel Toutiao, página electrónica Baijia Baidu, a página do Desfile no Facebook, a plataforma multimédia da TDM (página electrónica, aplicação móvel, Facebook e Wechat da TDM)”. O desfile teve início junto às Ruínas de São Paulo, pelas 15 horas, tendo culminado no Lago Sai Van. O evento contou com 1300 participantes, 49 grupos locais e 15 estrangeiros.