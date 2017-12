CTT começam a aceitar pagamentos com Macau Pass no início do novo ano

A partir do segundo dia do próximo ano vai ser possível efectuar o pagamento de taxas e serviços postais inferiores a mil patacas através do recurso ao Macau Pass. A novidade é avançada pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações num breve comunicado. O organismo liderado por Derby Lau explica que numa primeira fase o novo método de pagamento apenas vai estar disponível na Estação Central de Correios, no Largo do Senado e nas Estações Postais da Rua do Campo e dos Jardim dos Oceanos. Os CTT fazem, no entanto, a ressalva: a compra de produtos filatélicos e o pagamento de serviços de agência cobertos pelo Pagamento Fácil não são abrangidos pelo novo método.

