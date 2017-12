Coreia do Norte participou em ciberataques com o propósito de obter criptomoedas, acusa Seul

A agência de espionagem da Coreia do Sul disse ontem encontrado provas de que a Coreia do Norte participou em ataques informáticos recentes com o propósito de garantir a obtenção de criptomoedas, revelaram no sábado fontes conhecedoras da investigação à agência Yonhap.

O serviço nacional de inteligência sul-coreano (NIS, na sigla em inglês), encontrou provas de que o regime norte-coreano esteve envolvido em Junho passado no roubo de informação pessoal de cerca de 30.000 investidores na Bithumb, a maior correctora de criptomoedas da Coreia do Sul e uma das maiores do mundo, indicaram as fontes.

Pyongyang também terá participado noutro roubo de dinheiro digital, perpetrado em Setembro.

O organismo do Executivo de Seul responsável pelas estratégias de espionagem e contra-espionagem confirmou que o mesmo código usado pelo Lazarus, o grupo responsável por ataques como perpetrado contra o Banco Central do Bangladesh em 2016, e acusado do ataque que sofreu no final de 2014 a Sony Pictures depois de estrear o filme “The Interview” – que narrava em tom de comédia o homicídio do líder Kim Jong-un – teria sido usado nestes casos recentes.

O mesmo grupo, que a empresa russa de cibersegurança Karspersky Lab afirmou ter “ligações directas” a Pyongyang, também é suspeito de ter propagado o vírus WannaCry, que em Maio afectou empresas e instituições em cerca de 150 países.