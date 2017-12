Consulado da Indonésia registou 13 casos de cidadãos que usaram Macau como porta de entrada no continente

Dos 13 casos de cidadãos indonésios que foram encaminhados para trabalhar em Macau e que tiveram como destino final oontinente, três encontram-se a ser resolvidos em tribunal. Os números foram ontem avançados pelo cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong e Macau, que avançou ainda que os restantes 10 não tiveram seguimento.

No últimos 12 meses, o Consulado da Indonésia em Hong Kong e Macau deu conta de 13 casos de cidadãos daquele país encaminhados por agências para trabalhar na RAEM e que acabaram por ter como destino final a China continental. O número foi ontem avançado pelo cônsul-geral, Tri Tharyat, que garantiu, em declarações aos jornalistas, que todos estes casos estão a ser resolvidos. Destes, três encontram-se actualmente em tribunal na Indonésia, enquanto que os restantes 10 não tiveram seguimento devido a falta de provas ou desistência de prosseguir com a queixa por parte das vítimas. “Isto é algo bastante desafiante, eu continuo em diálogo com as autoridades de Macau por causa da necessidade de trabalharmos em conjunto e de aumentarmos a vigilância sobre aqueles que vêm para a cidade”, disse o diplomata.

Instado a comentar um dos temas actuais da sociedade civil que poderá vir a influenciar as condições laborais de uma parte dos cidadãos da Indonésia que trabalham na RAEM – a possibilidade de as trabalhadoras domésticas não virem a ser incluídas na proposta de salário mínimo universal actualmente em discussão –, o diplomata atirou o assunto para as autoridades de Macau. Porém, ressalvou Tharyat, “claro que em Hong Kong o salário mínimo para as empregadas domésticas é muito superior”. “O problema em Macau é que o salário mínimo não está incluído no contracto e o Governo apenas dá uma indicação, se não estou em erro, de 2.500 [patacas mensais]”, notou o diplomata, acrescentando ainda que trabalhar em Macau “é uma escolha dos indonésios”. “Eles têm a opção de não vir para cá”, reiterou.

Como explicou o cônsul-geral, ao contrário de Hong Kong, Macau não se encontra na lista de “destinos de países” emanada pelo Governo de Jakarta, “o que significa que o Consulado não tem qualquer envolvimento”. Por exemplo, a RAEHK apenas emite o visto de trabalho aos cidadãos da Indonésia após estes terem recebido autorização do Consulado do seu país em Hong Kong. “Assim, tudo está na nossa base de dados e nós sabemos quem são os seus agentes na Indonésia e em Hong Kong, quem são os seus patrões e quando acontece alguma coisa a ele ou ela podemos facilmente aceder aos contactos”, explicou.

A RAEM não se encontra, por enquanto, nesta “lista aberta” mas também não está incluída na “lista negra” do Executivo de Jakarta dos países que não oferecem a protecção tida como necessária aos nacionais da Indonésia. Actualmente, são cerca de 15 os países que figuram nesta lista, todos localizados no Médio Oriente. “Há três anos parámos de enviar pessoas para os países do Médio Oriente devido às pobres condições de protecção dos nossos trabalhadores migrantes”, explicou Tharyat.

“O Governo da Indonésia não pode impedir cidadãos de trabalharem no estrangeiro. Este é um dos direitos humanos básicos que temos de proteger e respeitar. O que o Governo tem feito é determinar os destinos de países”, acrescentou o diplomata. E em que posição se encontra a RAEM? “Nós ainda estamos a rever o estatuto de Macau. Macau nunca foi colocado nem na lista negra nem na lista aberta porque Macau é bastante aberta. [Os indonésios] podem vir para a cidade e transformar o seu visto de viagem num visto de trabalho. Em relação à lista [negra] nós fazemos avaliações regulares e entendemos que ainda há algumas questões que temos que trabalhar com o Governo de Macau”.