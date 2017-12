Cinco anos do programa “Kumbang Toh” celebrados com a comunidade local  

No éter há cinco anos, o programa radiofónico “Kumbang Toh” decidiu este ano alargar os festejos também à comunidade local. O único programa de rádio em bahasa de Macau vai trazer até ao território os Ekklesia Vocal Ensemble para um concerto gratuito, esta quarta-feira, no Colégio Anglicano de Macau.

O programa de rádio “Kumbang Toh” celebra em 2017 cinco anos de existência e para comemorar a efeméride vai trazer ao território o grupo musical Ekklesia Vocal Ensemble. Apesar de o aniversário oficial da primeira emissão do programa se celebrar a 17 de Agosto, data que foi para o ar o primeiro programa radiofónico em língua indonésia do território, os responsáveis escolheram assinalar a ocasião durante esta semana por coincidir com a quadra natalícia e também com a transferência de administração de Macau para a República Popular da China. Para além dos vários concertos que os Ekklesia Vocal Ensemble vão dar na RAEM, os responsáveis organizaram também um “talk show” ao vivo para o qual os bilhetes já estão esgotados.

“Macau tem sido a casa do nosso programa de rádio e também de muitos indonésios que aqui trabalham e aqui vivem. Esta é a nossa forma de retribuir e é uma imensa honra apresentar este presente de Natal às pessoas de Macau. Nós não estamos apenas a celebrar o nosso aniversário com os nossos principais ouvintes, os indonésios em Macau. Este ano também estamos a celebrar com os locais porque também temos alguns ouvintes que não são indonésios”, assinalou ontem em conferência de imprensa Gilbert Humphrey, fundador e locutor do programa e mais conhecido pelos seus ouvintes como Bang Beto.

Para aquela que é a maior celebração de aniversário do “Kumbang Toh” até à data, de acordo com o seu fundador, foi organizada a vinda a Macau dos Ekklesia Vocal Ensemble. O grupo apresenta-se esta quarta-feira em concerto, pelas 19h, no Colégio Anglicano de Macau, com um repertório repleto de temas alusivos à quadra natalícia. No mesmo dia, mas pelas 11h30, o agrupamento vocal vai também actuar no Nova City Club House, espaço que acolhe o “talk show” de aniversário. Durante o programa, que vai ter transmissão em directo no Facebook, vão ser abordados temas relacionados com a cultura e gastronomia indonésia: “Vamos ter representantes das comunidades indonésias locais e do cônsul-geral mas não vamos falar de nada oficial ou formal porque é suposto ser algo divertido sobre a Indonésia”, disse Gilbert Humphrey.

O programa, que é transmitido em directo todos os domingos, das 20h às 22h, na emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, nasceu através de uma iniciativa da TDM (Teledifusão de Macau). Como contou Bang Beto, a transmissora endereçou-lhe um convite para criar um programa originalmente apenas de música dirigido à comunidade indonésia local. Desde então, o “Kumbang Toh” tem vindo a crescer e actualmente apresenta vários segmentos, desde entrevistas, notícias, comédia por telefone e transmissão de mensagens dos ouvintes.

KUMBANG TOH”: A PONTE PARA CASA DOS INDONÉSIOS DETIDOS EM MACAU

Presente ontem na conferência de imprensa esteve Tri Tharyat, cônsul-geral da Indonésia em Hong Kong e Macau, que contou já ter sido convidado do “Kumbang Toh” umas “cinco ou seis vezes”: “O mais tocante é que sempre que eu falo na rádio os meus amigos na prisão de Macau estão a ouvir. Isto é algo que eu não encontro em nenhum lugar em Hong Kong”, disse o diplomata. “Para eles [reclusos indonésios] este é o único entretenimento que eles têm na sua língua e eles ficam muitos contentes [quando ouvem o programa]”, acrescentou.

Tharyat adiantou ainda que sempre que visita o Estabelecimento Prisional de Coloane recebe pedidos reiterados para que Bang Beto possa visitar os reclusos, encontro que o diplomata garantiu estar a tentar concretizar. Segundo explicou o locutor, é apenas através do “Kumbang Toh” que muitas famílias que ficaram na Indonésia conseguem enviar as suas mensagens aos seus familiares que estão detidos no Estabelecimento Prisional de Macau.