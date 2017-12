Australiano de origem sul-coreana acusado de negociar a venda de mísseis a Pyongyang

Um residente de Sydney nascido na Coreia do Sul foi este domingo acusado de agir como agente económico para a Coreia do Norte na Austrália, por alegadamente tentar fazer negócios avultados em nome de Pyongyang. Entre as mercadorias transaccionadas incluíam-se componentes electrónicos e programas informáticos utilizados no fabrico de mísseis balísticos.

A polícia federal australiana disse que o homem, de 59 anos, naturalizado australiano e chamado Chan Han Choi usava comunicações encriptadas para fazer as vendas e discutir o fornecimento de armas de destruição maciça. As suas acções violam tanto as sanções da Organização das Nações Unidas, como as sanções promulgadas pela Austrália contra a Coreia do Norte, informou a polícia.

As autoridades disseram que o homem agia para gerar negócio para Pyongyang, organizando a venda do software de computador usado para guiar mísseis balísticos, bem como conhecimentos da Coreia do Norte para outras “entidades internacionais”.

Choi enfrenta seis acusações relacionadas com a negociação da venda de componentes de mísseis e de informações de natureza técnica com origem na Coreia do Norte para outras entidades internacionais, e por tentar transferir carvão da Coreia do Norte para a Indonésia e para o Vietname.

O suspeito não compareceu ontem em tribunal, em Sydney e o seu pedido de fiança foi formalmente recusado. O comissário assistente da Polícia Federal australiana, Neil Gaughan, defendeu que os governos da Indonésia e do Vietname – ou entidades nesses países – não estavam envolvidos na tentativa de transferência de carvão.

Choi é a primeira pessoa a ser acusada sob a lei de armas de destruição maciça da Austrália e pode enfrentar uma pena de prisão de até 10 anos.