Ataque ao site da Anima é acção concertada para silenciar associação, defende Albano Martins  

O portal electrónico da Anima – Sociedade Protectora dos Animais foi atacado nos últimos dias, o que impediu a actualização de informação e a recepção de pedidos de adopção de animais. Albano Martins diz tratar-se de uma acção concertada, que acontece sempre que a associação intensifica as suas campanhas de pressão sobre o Governo com o propósito de salvar os galgos do Canídromo.

Sílvia Gonçalves

O presidente da Anima diz que foram injectados, nos últimos dias, mais de 200 vírus na página de internet da Sociedade Protectora dos Animais, o que impediu a introdução de novas informações no portal e a recepção de pedidos de adopção de animais. Albano Martins diz que esta é a segunda vez que tal acontece, com os ataques a ocorrerem sempre que o organismo intensifica as suas campanhas para salvar os galgos do Canídromo. O activista, que tenciona hoje comunicar o ocorrido à Polícia Judiciária, acredita tratar-se de uma acção concertada para impedir a comunicação da associação com entidades estrangeiras.

“O que aconteceu foi que nós, quando íamos fazendo as introduções das imagens, o computador constantemente dizia que estava cheio de vírus. E nós não conseguíamos perceber porquê. Até que comuniquei com Lisboa, para que eles investigassem o que se passava. O website é feito por uma empresa de que eu também sou sócio, a minha filha é que está à frente. E ela disse: ‘Pai, tens 250 vírus, houve um ataque fortíssimo, injectaram 250 vírus no site, mas nós vamos limpar tudo’”, conta Albano Martins ao PONTO FINAL, que descreve uma situação detectada nos últimos dias.

O presidente da Anima esclarece que a situação está já regularizada e diz ter acontecido um episódio semelhante em 2016. O activista encontra justificação no endurecer da luta pela protecção dos galgos do Canídromo, cuja concessão terminará em Julho do próximo ano: “Já no passado aconteceu, numa altura em que aumentamos a pressão sobre a questão dos galgos. Isto é a minha interpretação. Mas eu comuniquei à Judiciária, foi no ano passado. Esta é a segunda vez que acontece. Agora são as pessoas que não conseguem entrar, somos nós que não conseguimos trabalhar”, explica.

O activista acredita tratar-se de um modo de silenciar as campanhas de pressão sobre o Executivo, que visam acelerar o processo de adopção dos galgos que ainda competem no Canídromo: “Aliás, isto surge numa altura em que até no nosso site em chinês aparecem pessoas a caluniar-nos, a dizer que nós desviamos dinheiro, a fazer-nos perguntas: ‘onde está o milhão e meio?’. Nós nem sabemos o que eles querem dizer. Há todo um conjunto, como aconteceu há dois anos, pessoas a perguntar quanto é que eu ganhava, coisas deste género. São pessoas a tentarem criar opinião contra nós”, defende Martins.

E parece-lhe que se trata de uma acção concertada? “É perfeitamente concertada, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, se é o Canídromo que está por detrás… Bem, pode não ser o Canídromo, mas podem ser pessoas amigas, porque não é normal que isto aconteça nos períodos de grande luta”, reitera.

O passo seguinte será, novamente, comunicar a ocorrência à Polícia Judiciária: “Na segunda-feira [hoje] vamos comunicar pela segunda vez à Judiciária, porque é como fazemos sempre, cumprimos as regras, mesmo que eles não resolvam, ficam a par. Aliás, há três casos que aconteceram: um deles foi a morte de uma cadela, degolaram-na, puseram a cabeça no pescoço e puseram-na ao pé da ANIMA. Foi a 25 de Julho, nós comunicamos à polícia. É todo um processo que está em curso”, considera Albano Martins. “Isto não é fácil, lutar contra uma pista [de corridas]. Na minha opinião, não estou a dizer que seja um problema das pessoas que estão à frente da pista, mas há muitos negócios provavelmente à volta da pista que criam este tipo de problema”, confessa o presidente da ANIMA.

O activista fala mesmo em campanha contra a Anima: “É tudo insinuações para criar uma campanha. Dizem: ‘Mas porque é que a senhora [Angela Leong] não pode fazer uma sociedade protectora, qual o problema?’ O problema é que nunca na vida protegeu ninguém, porque é que agora há-de proteger animal algum? É tudo uma luta muito intensa, mas isso é normal nestes períodos. Eu encaro isto com normalidade, agora temos que estar é preparados”, defende.

“ESTOU CONVENCIDO QUE ISTO FOI MAIS UM DESABAFO DA SECRETÁRIA”

Sobre as declarações da secretária para a Administração e Justiça, citadas pela Rádio Macau, em que Sónia Chan diz ter dado indicações ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) para dialogar com as associações protectoras dos direitos dos animais, para que a situação dos galgos seja resolvida de forma digna, Albano Martins não se mostra optimista. O activista considera mesmo as declarações pouco mais que um mero desabafo: “Vamos lá ver se nessa reunião não está a Angela Leong e a sua nova associação. Porque se nessa reunião estiver a Angela Leong e a sua associação para proteger os animais, a Anima não estará lá de certeza absoluta. Eu estou convencido que isto foi mais um desabafo da secretária, não estou nada convencido que o IACM saiba alguma coisa disso”, defende.

A Anima não foi, em momento algum, contactada pelo IACM? “Não, nada, nenhum contacto, absolutamente nenhum. Eu acredito que o Governo esteja preocupado, mas se o Governo colocar numa reunião os indivíduos que são pró-corrida e os indivíduos que são contra a corrida, a reunião não vai funcionar. Primeiro, porque a Anima não vai lá aparecer. E a Anima é a única organização capaz de resolver o problema dos galgos, não tenho dúvidas nenhumas”, considera o activista.