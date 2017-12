Arquitectura: Obra de José Maneiras recordada em Março

A Docomomo – Documentação e Conservação do Movimento Moderno vai promover em Março uma exposição dedicada à obra e ao legado do arquitecto José Maneiras. Rui Leão, responsável pela Docomomo no território, entende que a homenagem é devido pelo facto de Maneiras ser o primeiro arquitecto local a desenvolver uma intervenção focada na habitação e no planeamento urbanístico.

“O trabalho do arquitecto José Maneiras é muito importante em Macau por ser um dos primeiros momentos em que alguém deste ambiente cultural – e que percebe perfeitamente este ambiente – desenvolve uma intervenção focada na habitação e de planeamento urbanístico”, afirmou Rui Leão, presidente da Docomomo em Macau.

“Nem todos são visualmente inovadores, mas todos têm uma ideia sobre habitação e qualidade de vida, e de compreensão da cultura urbana de Macau”, acrescentou o também arquitecto.

Para Rui Leão, José Maneiras mostrou “a criatividade de saber o que pode ser feito, quando não se pode fazer tudo o que se quer”.

Nascido em 1935 em Macau, José Maneiras passou nove anos em Portugal, onde chegou em 1953 e se licenciou em arquitectura na Escola de Belas Artes do Porto, em 1962.

Nesse mesmo ano, José Maneiras regressou ao território, então sob administração portuguesa, onde integrou uma equipa coordenada por Manuel Vicente, que desenvolve planos urbanísticos para a cidade. A partir de 1967, o arquitecto promove projectos em nome próprio, depois de ter aberto o seu próprio atelier. Desta fase do percurso profissional de Maneiras é difícil encontrar exemplos, já que muitos dos edifícios foram demolidos ou remodelados, esclareceu Rui Leão.

Nos anos de 1960, o arquitecto desenha e concretiza vários edifícios residenciais, dos quais se destacam os conjuntos na Rua da Praia Grande (Conjunto São Francisco, 1964), na Estrada do Visconde de São Januário (duas residências, 1965), Belle Court na Penha (casa e bloco de apartamentos, 1968) ou o programa residencial para invisuais, a pedido da Santa Casa da Misericórdia (1970), na Rua Sete do Bairro da Areia Preta.

José Maneiras é membro honorário da Ordem dos Arquitectos portuguesa desde 2006.