Albano Martins: “Crescimento [económico de Macau] não vai ser superior a 8,5 por cento”  

Em declarações à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, no âmbito do programa Rádio Macau Entrevista, o economista Albano Martins antecipou que o crescimento da economia de Macau se vai ficar pelos 8,5 por cento este ano. “Apesar de termos crescido 9,3 por centro nos primeiros três trimestres [deste ano], provavelmente, no final do ano, o nosso crescimento não vai ser superior a 8,5 por cento”, defendeu o economista.

A razão para o crescimento da economia da RAEM se manter abaixo dos dois dígitos, segundo explicações avançadas pelo também presidente da ANIMA – Sociedade Protectora dos Animais, deve-se essencialmente “à quebra da formação bruta de capital fixo”.

No capítulo da inflação, Albano Martins acredita que este indicar “vai ficar entre 1,16 e 1,18 por cento”, ou seja, abaixo dos 1,5 estimados pelo Fundo Monetário Internacional.