Académico da Universidade de Macau recebe “Nóbel” da criminologia

Liu Jianhong vai ser distinguido com o prémio Gerhard O.W. Muller pelo contributo dado ao estudo comparativo da justiça penal e da criminologia. O professor da Faculdade de Ciência Sociais da Universidade de Macau deve receber o galardão no início do próximo ano, na conferência anula da Academia de Justiça Penal dos Estados Unidos, uma iniciativa que se realiza na cidade de Nova Orleães.

Um professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau vai receber um dos mais prestigiados galardões do panorama internacional da criminologia e da justiça penal. Liu Jianhong vai ser distinguido pela Academia de Justiça Penal dos Estados Unidos da América (Academy of Criminal Justice Sciences of the United States of America) com o prémio Gerhard O.W. Muller, um galardão que homenageia académicos e estudiosos que deram contributos decisivos no campo da justiça penal, da criminologia e, em menor medida, das ciências forenses.

Com mais de quatro mil membros um pouco por todo o mundo, a Academia de Justiça Penal dos Estados Unidos da América e a maior e mais respeitada instituição académica do mundo no campo da justiça penal, escreve a Universidade de Macau numa nota enviada às redacções.

O Comité responsável pela atribuição do prémio é constituído por membros da secção internacional da organização. O prémio, recorda a maior instituição de ensino superior do território no mesmo comunicado, é atribuido anualmente a uma personalidade que tenha dado um contributo tido como notável para o campo dos estudos comparativos no domínio da justiça penal internacional. O galardão distingue o trabalho feito em áreas como o ensino ou a liderança. Liu Jianhong foi nomeado para o galardão por Steven Messner e por Robert Agnew, dois antigos presidentes da Sociedade Americana de Criminologia. A distinção vai ser atribuída na próxima edição da conferência anual da Academia de Justiça Penal dos Estados Unidos da América, agendada para os a cidade de Nova Orleães, nos Estados Unidos da América.

Liu Jianhong, esclarece a Universidade de Macau, é um conhecido criminologista e ocupa posições de liderança em várias associações internacionais de criminologia. O académico da Faculdade de Ciências Sociais da UM é actualmente presidente da comissão científica da Sociedade Internacional de Criminologia, presidente da Assembleia Geral da Sociedade de Criminologia do Continente Asiático e ainda membro de um dos principais think thanks internacionais na área da justiça penal, o Campbell Collaborations Criminal Justice Steering Commitee. Liu é ainda director do Asian Journal of Criminology, uma publicação especializada dada à estampa pela Springer Publishing, editora em que cumpre também o papel de editor da série dedicada à Criminologia Asiática e à Investigação na área da Justiça Penal. O professor da Universidade de Macau está ainda no conselho editorial de vine publicações académicas internacionais, incluíndo no prestigiado British Journal of Criminology. Liu Jianhong escreveu, editou e co-editou 29 obras especializadas no estudo comparativo da justiça penal e publicou mais de sete dezenas de artigos académicos em algumas das mais prestigiadas revistas internacionais da especialidade.

Para além de receber o prémio Gerhard O.W. Muller, Liu foi ainda distinguido no ano passado com Prémio Freda Adler para Académicos Notáveis. O galardão foi atribuído como “reconhecimento pelo contributos notáveis dados para o estudo da criminologia internacional”, explica a Universidade de Macau no comunicado enviado à imprensa.