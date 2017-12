Abalo sísmico na Indonésia fez pelo menos um morto

Um forte sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter atingiu na sexta-feira Jacarta e outras cidades da ilha de Java, na Indonésia, causando pelo menos um morto, com as autoridades a anunciarem que vários edifícios colapsaram.

O sismo causou um aviso de tsunami para várias zonas costeiras de Java, mas o aviso acabou por ser levantando cerca de duas horas depois da ocorrência.

Em pânico, as pessoas saíram apressadamente dos edifícios e, em muitas áreas, a televisão do país mostrou grandes engarrafamentos nas estradas à medida que muitas populares estavam a tentar sair das regiões costeiras.

Um homem de 62 anos é, até ao momento, a única vítima mortal confirmada, na zona oeste de Java, mas existem relatos de mais vítimas mortais e feridos na região, anunciou o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

O responsável afirmou que edifícios colapsaram ou sofreram danos em várias cidades de Java.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) divulgou que o abalo atingiu o país antes da última meia noite, hora local , a aproximadamente 91 quilómetros de profundidade.

A Indonésia está localizada no chamado “Anel do Fogo do Pacífico” e tem terramotos e erupções vulcânicas com alguma frequência.