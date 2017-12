Zona do Iao Hon vai receber centro temporário de computação em nuvem  

A localização de um novo centro temporário de computação em nuvem foi ontem revelada após a conclusão da 15ª reunião plenária do Conselho de Ciência Tecnologia. Esta infra-estrutura vai ser instalada na zona do Iao Hon até meados do próximo ano e irá ficar responsável pelo processamento dos fluxos de ‘big data’ gerados no território.

Um novo centro temporário de computação em nuvem vai ser instalado, até meados do próximo ano, na zona do Iao Hon, revelou ontem Frederico Ma Chi Ngai, coordenador da Comissão Especializada sobre a Cidade Inteligente, após a 15.ª reunião plenária do Conselho de Ciência e Tecnologia, que se realizou nesta quinta-feira. O sistema que vai dar corpo à nova infra-estrutura está a ser desenvolvido pelo grupo Alibaba e está inserido no acordo-quadro assinado entre o Governo e a empresa de Jack Ma para a dinamização de uma cidade inteligente. O Executivo encontra-se de momento “no processo de aquisição de serviços”, avançou Frederico Ma.

“Na reunião de hoje [ontem] as várias comissões discutiram assuntos que dizem respeito aos seus trabalhos, incluindo a divulgação científica e outras questões. Sobre a cidade inteligente [a Comissão Especializada sobre Cidade Inteligente] também relatou o seu trabalho e espero que com a maior brevidade possível possamos estabelecer um centro temporário de computação em nuvem e esperamos que em meados de 2018 possamos concluir aquele centro temporário”, revelou o também presidente do Conselho de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia (FDCT).

Quanto ao orçamento, o mesmo responsável indicou que este “varia de ano para ano” mas que, de momento, estão dotados de “orçamento para os equipamentos de ‘cloud’ e aquisição dos respectivos serviços” sem, contudo, avançar com valores: “Preliminarmente também está incluído o projecto de ‘e-Governo’ porque tem uma dimensão muito grande e escolhemos os tópicos mais interessantes para a população”, acrescentou.

Este centro irá ficar responsável pela recolha e processamento dos ‘big data’ e Ma Chi Ngai assegurou que estes apenas diriam respeito às acções governativas: “Eu não estou a falar da recolha de dados pessoais. Tenho que clarificar que estamos a recolher informações sobre o Governo. Alguns dados têm a ver com a identidade pessoal mas não precisamos de dados pessoais. Precisamos de dados que representem algum fenómeno, alguma situação”, frisou.

E exactamente que tipo de dados serão recolhidos e analisados? “Nesta fase estamos a discutir dados relacionados com os transportes, por exemplo, utilização de veículos, quais são as vias mais utilizadas e mais congestionadas. Não precisamos de informações de matrículas, precisamos só de saber em que horas há mais fluxo de transportes e circulação”, exemplificou.

Ainda no capítulo da cidade inteligente e ‘big data’, tema este que invariavelmente levanta a questão da protecção de dados pessoais, o coordenador sublinhou a importância e “cuidado” com que esta questão está a ser tratada: “Vamos lidar com este assunto com muito cuidado, especialmente na recolha de dados e alguns dados são sensíveis, vamos prestar muita atenção”, garantiu. E quais são os dados que Ma Chi Ngai considera ser “sensíveis”? “Por exemplo, os dados pessoais que identificam uma pessoa e não nos interessa quem é. Interessa-nos só saber os dados que aconteceram ou não, não precisamos de identificar as pessoas. Por exemplo, [com os] dados estatísticos não precisamos de saber quem é a pessoa que faz alguma coisa, só precisamos de saber que alguma coisa aconteceu”, explicou o responsável.