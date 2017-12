Universidade de Macau vai acolher Instituto Confúcio

A novidade foi ontem tornada pública pela principal instituição de ensino superior do território: a Universidade de Macau vai receber, a partir da primeira metade do próximo ano, uma representação local do Instituto Confúcio. O organismo vai ser liderado por Hong Gang Jin, actual director da Faculdade de Artes e Humanidades da UMAC.

É uma espécie de prenda de despedida para Wei Zhao, o reitor que abandona, no último dia do mês, a liderança da maior instituição de ensino do território, num processo que continua ainda envolto em polémica.

A Universidade de Macau recebeu recentemente luz verde da parte do Gabinete do Conselho Internacional para a Língua Chinesa para estabelecer um Instituto Confúcio no território. A autorização agora concedida configura-se como uma resposta ao esforço desenvolvido pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau para contribuir de forma activa para a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, promovida pelo Governo Central com o propósito de impulsionar as trocas comerciais entre a China e o resto do mundo.

A criação do Instituto Confúcio no território tem ainda o propósito de ajudar a fazer de Macau uma plataforma internacional de promoção do ensino da língua chinesa além fronteiras, especialmente nos países de língua oficial portuguesa.

A encarnação local do Instituto Confúcio, que vai obviamente ficar instalado na Universidade de Macau, deverá estar operacional já na primeira metade do próximo ano.

O ainda reitor da maior instituição de ensino superior do território, Wei Zhao, e o director da Faculdade de Artes e de Humanidades da Universidade de Macau, Hong Gang Jin, marcaram recentemente presença na 12.a edição da Assembleia Geral do Instituto Confúcio, que se realizou na cidade continental de Xi’an. Zhao e Hong receberam, durante a cerimónia de abertura do certame, uma placa com a inscrição “Instituto Confúcio” das mão de Liu Yandong, vice-presidente do Conselho de Estado e responsável pela administração do Instituto Confúcio.

O organismo, que será tutelado pela Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau, ficará localizado no rés-do-chão do edifício E34. As futuras instalações do Instituto já se encontram, de resto, a ser remodeladas com o propósito de acolher o organismo. A Universidade de Macau vai criar um gabinete temporário no início de 2018 com o objectivo de definir o programa de trabalho do Instituto.

O director da Faculdade de Artes e Humanidades, Hong Gang Jin vão assumir, em acumulação de funções, os cargos de director e de vice-director do organismo, respectivamente. A informação é avançada pela Universidade de Macau num comunicado enviado às redacções.

O Instituto deverá tirar proveito da localização geográfica do território e do estatuto de Macau enquanto Região Administrativa Especial, bem como da sua diversidade linguística, para promover uma plataforma para o ensino da língua chinesa. O organismo vai ainda procurar promover o intercâmbio de estudantes com os países de língua portuguesa, integrando entre as suas competências não apenas o ensino do putonghua, mas também a investigação académica centrada no idioma.