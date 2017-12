Uma ponte ou um problema? Como Hong Kong olha para a Travessia do Delta  

É um dos maiores feitos de engenharia das últimas décadas, mas a proeza não torna a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau mais amada. Em construção há quase uma década, a obra continua envolta em polémica e é vista por muitos como um elefante branco que não serve outro propósito que não o de embrenhar mais ainda Macau e Hong Kong no já apertado controlo de Pequim. A agência France Press quis saber o que pensam os residentes da vizinha RAEHK da Travessia do Delta.

Apodada de maior travessia alguma vez construída sobre alto mar, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é vista pelos seus apoiantes como uma maravilha da engenharia, um feito com lugar cativo nas listas das mega-estruturas mais complexas alguma vez construídas.

Mas quem critica a obra não vê senão desperdício e inutilidade na travessia: o mega-projecto, em que foram enterrados milhares de milhões de renminbi foi construído menos por necessidade factual do que por razões políticas, defendem. O resultado, dizem, é um dispendioso elefante branco que pouca utilidade terá para a maior parte dos residentes das três cidades que vai ligar, presumivelmente ainda a partir deste mês.

Ensombrada por atrasos, por derrapagens orçamentais, por acusações de corrupção e por um número significativa de mortes e de acidentes de trabalho, o processo de construção da travessia do Delta deveria estar pronto este mês, mas a possibilidade afigura-se cada vez mais remota, não obstante os esforços feitos pelas autoridades da vizinha província de Cantão ao longo dos últimos dias.

A construção da ponte, com 55 quilómetros, arrancou em 2009. Complexo, o projecto requeria a construção de uma secção elevada, que serpenteia pelas águas do Delta do Rio das Pérolas, mas também de túneis e de pontes artificiais.

As autoridades das três regiões – com particular relevo para Hong Kong, que paga a maior fatia do custo de construção – defendeu que a travessia vai impulsionar as relações comerciais entre as duas margens do Delta do Rio das Pérolas e reduzir o tempo de viagem entre Macau e Hong Kong, mas para os detractores da empreitada a construção da Ponte não serve senão um propósito: o de permitir que Pequim aperte ainda mais o controlo que exerce sobre ambas as Regiões Administrativas Especiais.

Hong Kong e Macau continuam a gozar de liberdades impensáveis na República Popular da China, mas os protestos pró-democracia que abalaram a antiga colónia britânica em 2014 e a emergência de um débil movimento independentista incensaram as autoridades chinesas, que deixaram claro que não tencionam tolerar ameaças à soberania de Pequim quer sobre Macau, quer sobre Hong Kong.

O Governo Central “está a tentar esbater as fronteiras entre Hong Kong e as restantes regiões do país”, defende o deputado pró-democrata Kuok Ka-ki, que integra a Comissão para os Transportes da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Afectada por problemas cada vez mais evidentes no que diz respeito ao acesso à habitação e apresentando uma disparidade cada vez maior entre os mais e os menos abastados, Hong Kong é de forma cada vez mais visível uma cidade de contrastes extremados e são muitos, os residentes da antiga colónia britânica que se interrogam se a construção da ponte não constituiu um desperdício clamoroso dos recursos públicos.

O custo total da empreitada ainda é desconhecido, mas algumas estimativas colocam a factura bem acima dos 100 mil milhões de yuan, qualquer coisa como 15,1 mil milhões de dólares norte-americanos.

Hong Kong não necessita da ponte. Temos ligações por ar, por terra e por mar ao Continente”, defende Claudia Mo, outra deputada do campo pró-democracia que também integra a Comissão para os Transportes da RAEHK.

“Para Pequim, a travessia não é mais do que uma gigantesca obra simbólica que amarra os destinos de Hong Kong aos da República Popular da China”, sustenta.

Teste de lealdade

Para as autoridades das três regiões servidas pela travessia, a estrutura é uma peça essencial no processo de edificação do projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a iniciativa do Governo Central que quer transformar a região do Delta do Rio das Pérolas na área metropolitana mais abastada do mundo.

Para Regina Ip, deputada do campo pró-Pequim, o impacto da ponte suplanta a escala regional. A parlamentar considera que a travessia vai abrir as portas à criação de conexões que se vão repercutir um pouco por todo o Sudeste Asiático ao abrigo da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, o megalómano projecto chinês que quer garantir o reforço da ligação entre a Ásia, a Europa e África, através da criação de uma rede de estradas, portos, rodovias e ferrovias que contribuam para o escoamento da produção industrial chinesa.

“Apesar de existir uma fronteira que factualmente nos separa, somos ainda assim parte da China e há um processo de integração económica, norteado pelas leis do mercado, em curso há várias décadas”, defendeu Ip, em relação ao posicionamento de Hong Kong face ao processo. “Não podemos rumar contra esta tendência”, remata a deputada.

Ainda assim, alguns analistas – entre os quais se inclui o colunista do South China Morning Post, Stephen Vines – consideram que o investimento feito na construção da ponte e de outras infra-estruturas do género, responde sobretudo a uma manobra de aritmética política, gizada por Pequim, mas com a conivência e a parcimónia das autoridades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong: “O Governo de Hong Kong quer provar a todo o custo a sua lealdade para com a liderança em Pequim”, afirma Vines.

À agência France Press, Regina Ip disse que espera que a ponte seja inaugurada no primeiro trimestre do próximo ano. O Departamento de Ligações Rodoviárias da antiga colónia britânica recusa-se a avançar com um data concreta para a abertura ao público da travessia.

A obra vista pelo povo

Apesar do custo global da obra ainda não ser conhecido, as entidades responsáveis pela dinamização da empreitada revelaram no mês de Novembro que só na construção da principal secção da ponte foi registada uma derrapagem na ordem dos 10 mil milhões de yuan, em parte motivada por situações imprevistas, como o deslocamento contínuo de uma das áreas de aterro reclamadas ao mar. O custo original da secção em questão apontava para um investimento na ordem dos 37,7 mil milhões de yuan.

Mas as preocupações não se ficam apenas pelo domínio financeiro e estendem-se também ao campo da segurança, depois de um tribunal da RAEHK ter condenado a penas de prisão 19 trabalhadores do laboratório responsável por conduzir os testes de resistência e de qualidade aos materiais utilizados na construção da travessia. Desde 2011, a ponte foi palco de 369 acidentes de trabalho, que custaram a vida a nove trabalhadores, de acordo com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais de Hong Kong.

Envolta num rosário de polémicas, a obra divide, naturalmente, a população da antiga colónia britânica: “A meu ver não traz nada de bem. Está em construção há demasiado tempo e o dinheiro que custou a construir é demasiado elevado”, defende Irish Lam, de 28 anos, vendedora numa loja da zona de Central. Já Saoirse Barry, uma estudante de 17 anos, é mais incisiva: “Trata-se de mais um tentáculo do poder de Pequim”, defende.

Mas Sílvia Lee, de 55, proprietária de uma pequena banca de comida de rua em Tai O, localidade da ilha de Lantau com vista privilegiada para a travessia, considera que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai trazer benefícios óbvios à população da RAEHK e ajudar a economia de Hong Kong a recuperar o fulgor entretanto perdido: “Acredito que vai fazer com que a vinda de pessoas a esta zona seja mais conveniente e, se assim for, vai acabar por trazer benefícios óbvios em termos económicos”, defendeu, em declarações à AFP.

Para Wong Kam Fook, de 85 anos, a abertura a breve trecho da Ponte, impõe um novo desafio: “Estou na casa dos oitenta e já não tenho muitos anos de vida. Se tiver a oportunidade de viajar por aquela ponte fora não pensarei duas vezes. Fá-lo-ei com todo o gosto”, garante o idoso.