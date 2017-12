Uma foto por dia

Controvérsia em letra de lei: Membros de várias organizações civis participam numa manifestação realizada em objecção à Lei de Segurança Interna, na Cidade do México. A controversa lei, que estabelece os parâmetros para a participação militar em tarefas de segurança pública, tais como o combate ao crime organizado, foi aprovada pelas comissões do Senado mexicano. Os grupos de direitos humanos expressaram oposição ao projecto de lei, pois temem que a aprovação do diploma leve a um aumento das violações dos direitos humanos e contribua para uma maior impunidade dos militares. EPA / SASHENKA GUTIERREZ

