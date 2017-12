Termómetros vão cair para os dez graus durante o fim-de-semana

Agasalhe-se. É esta a recomendação da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos para o fim-de-semana. O organismo emitiu ao final da manhã desta sexta-feira uma nota em que dá conta de uma descida acentuada das temperaturas a partir de amanhã, devido ao impacto de uma frente fria que a partir desta noite vai afectar a costa meridional da República Popular da China.

Para além da queda das temperaturas, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos esperam que o vento se intensifique durante a próxima noite.

O frio deverá manter-se pelos próximos dias, com os termómetros a caírem para os dez graus no início da próxima semana, com o tempo a manter-se frio e seco pelo menos até à próxima quarta-feira, dia em que se assinala o 18.º aniversário da criação da Região Administrativa Especial de Macau.