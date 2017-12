Sónia Chan quer revisão interna do regulamento dos táxis concluída até Março  

A secretária para a Administração e Justiça revelou ontem, em declarações à imprensa, a intenção de concluir a revisão interna do Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer – os táxis – durante o primeiro trimestre de 2018. Segundo explicou Sónia Chan, aos serviços da área de justiça foi já entregue a proposta de revisão deste regulamento para que estes possam emitir um parecer. Após a emissão do parecer seguir-se-á uma troca de opiniões com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), organismo responsável pela elaboração da revisão do regulamento em questão.

A titular da pasta da Administração e Justiça referiu ainda que o texto da proposta de revisão do regulamento “está praticamente definido”. Para a elaboração do mesmo, avançou Chan, foi consultada a opinião do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais relativamente à questão da captação de som no interior dos veículos.