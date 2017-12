“Picnic”: Partilha de alimentos e experiências de vida no Albergue  

O Albergue será este sábado o local de encontro de um grupo de mais de uma dezena de oradores que vão partilhar com o público as suas histórias de vida. A iniciativa – denominada “Picnic” – é dinamizada pela Sparrow Music Culture, empresa de promoção cultural fundado pelo músico e artista Fortes Pakeong Sequeira. Ao público, o organizador apenas pede que traga “alguma comida” para se partilhada entre todos.

Fotografia: Eduardo Martins;

A Sparrow Music Culture, empresa de promoção de eventos culturais fundada pelo músico e artista Fortes Pakeong Sequeira, vai organizar, este sábado, uma sessão de partilha no Albergue, no bairro de São Lázaro. A iniciativa, explicou o organizador ao PONTO FINAL, tem por objectivo partilhar não só alimentos – ou não se chamasse o evento “Picnic” – mas também histórias de vida. Para o efeito foram convidados mais de uma dezena de oradores, ligados ao mundo das artes e não só, que irão partilhar com o público alguns episódios que consideram que tenham sido marcantes na sua vida.

“[Eu pedi aos oradores] para partilharem comida e partilharem vida porque mesmo que tu sejas um músico bastante talentoso é apenas isso que as pessoas vão ver. Tu deves ter uma história por detrás do palco e eu acho que essa história é o mais importante de partilhar, mais do que a tua profissão”, começou por enquadrar Pakeong. E serão apenas artistas que vão partilhar as suas experiências? “Alguns são músicos, outros são artesãos, alguns são gestores de empresas ou chefs de cozinha”, adiantou o responsável.

Assim, naquela que será a primeira sessão de “Picnic”, conduzida em cantonês e inglês, vão estar presentes Kenny Chan, produtor de programas radiofónico actualmente ao serviço da Teledifusão de Macau, a realizadora Emily Chan, o músico Akitsugu Fukushima, a designer LuLu Lai, o compositor e produtor Mok Ka Hang ou o músico Benjamin Soares, entre outros.

Ao PONTO FINAL, Fortes Pakeong Sequeira revelou a intenção de dar continuidade a um projecto que pretende que se torne itinerante. Nos planos está ainda o propósito de transpor “Picnic” para o mundo digital: “Nós vamos criar um canal com o mesmo nome [Picnic] no Facebook e no YouTube. Nós vamos filmar pessoas a partilharem as suas histórias. Vamos começar em Macau e depois… Quem sabe? Talvez possamos fazer outras coisas fora de Macau”, adiantou o músico.

NOVO ÁLBUM NA CALHA

O evento deste sábado, que se irá prolongar desde as 14h até às 19h, vai também contar com um concerto dos Blademark. O evento serve para apresentar ao público os dois novos membros da banda: Pokka, na guitarra, e Benjamin, no teclado. O Albergue vai também ser o primeiro palco onde vão soar alguns dos temas que vão integrar o novo álbum da banda. De nome “Blademark”, Pakeong revelou que o grupo se encontra a gravar um novo trabalho discográfico e que espera que o disco possa ser lançado em Agosto do próximo ano: “O próximo ano é muito importante para os Blademark porque é quando nós vamos lançar o nosso próximo álbum [que vai ter] mais de 10 músicas. O próximo álbum vai ser um pouco diferente comparado com os anteriores. Vamos ter muitas músicas sobre Macau e não apenas no estilo metal”, revelou o vocalista da banda.