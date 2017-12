Pagamento electrónico: Doca dos Pescadores assina acordo com a Macau Pass e a AliPay

O Macau Fisherman’s Wharf adoptou na quarta-feira a sua primeira plataforma de pagamento eletrónico em conjunto com a Macau Pass e a AliPay. O novo sistema de pagamento funcionará nos seus três hotéis: o Legend Palace Hotel, o Harbourview Hotel e o Rocks Hotel. De acordo com um comunicado divulgado pela empresa responsável pela gestão da Doca dos Pescadores, a plataforma integra ainda todos os operadores autónomos de restauração e as lojas a retalho operadas pelo Grand Merit, “permitindo um serviço de pagamento rápido e conveniente para os clientes”. A iniciativa visa “incentivar o desenvolvimento do comércio electrónico e dos serviços de pagamento on-line”, pode ler-se na mesma nota. O acordo entre as três entidades foi assinado esta quarta-feira, com a presença da ex-deputada Melinda Chan, presidente do Macau Fisherman’s Wharf, de Liu Hei Wan, presidente da Macau Pass S.A, e de Venetia Lee, directora-geral e chefe dos escritórios de Hong Kong, Taiwan e Macau da AliPay Hong Kong Limited.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...