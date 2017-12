Orquestra de Macau regressa em Janeiro ao Teatro Dom Pedro V  

A Orquestra de Macau entra no novo ano em alta, com um concerto a 6 de Janeiro no Teatro Dom Pedro V. A iniciativa, com início agendado para as 16 horas, surge ao abrigo do programa “Festa Musical de Fim-de-Semana – Viagens com a Música”. O público poderá escutar um repertório que abrange trechos do “Quinteto para Metais”, de Gregson, “O Aprendiz de Feiticeiro”, de Dukas e a “Procissão de Elsa para a Catedral”, de Wagner.

“Hoje em dia, as pessoas quando viajam levam consigo câmaras ou máquinas fotográficas. Em tempos idos, antes do surgimento da alta tecnologia, os músicos escreviam notas para registar o que viam e ouviam”, escreve o Instituto Cultural em comunicado.

“’Festa Musical de Fim-de-Semana – Viagens com a Música’ leva o público a embarcar numa viagem de exploração auditiva através do romantismo alemão, da solene nobreza britânica e do exuberante mundo da arte francesa”, complementa o organismo agora liderado por Cecilia Tse.

Os bilhetes para o espectáculo “Festa Musical de Fim-de-Semana – Viagens com a Música” já estão à venda e podem ser adquiridos na Bilheteira Online de Macau. Os preços variam entre as 100 e as 120 patacas.