Oprah Winfrey distinguida com prémio de carreira Cecil B. DeMille  

A apresentadora de televisão norte-americana Oprah Winfrey vai receber o galardão Cecil B. DeMille, em Janeiro, na entrega dos prémios Globos de Ouro, foi anunciado na quarta-feira,madrugada de quinta-feira em Macau.

O anúncio, a cargo do actor norte-americano Morgan Freeman, foi feito durante um programa especial sobre o 75.º aniversário dos Globos de Ouro, transmitido na quarta-feira pela cadeia NBC.

Meher Tatna, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que atribui o prémio, afirmou que Winfrey “é uma das figuras mais respeitadas e admiradas” nos Estados Unidos da América, e “uma das mais influentes mulheres” da actualidade, de acordo com uma declaração.

O prémio honorário de carreira Cecil B. DeMille é atribuído todos os anos a uma “pessoa com reconhecido impacto no mundo do entretenimento”, escolhida pela associação.

Morgan Freeman, Meryl Streep, Jodie Foster, Robert de Niro, Denzel Washington, Barbra Streisand, Sidney Poitier e Lucille Ball foram alguns dos vencedores.

Winfrey, apresentadora de televisão, actriz e empresária, vai receber o prémio na 75.ª edição dos Globos de Ouro, a 7 de Janeiro, em Beverly Hills, Califórnia. A gala tem apresentação de Seth Meyers.