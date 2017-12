Nove restaurantes reabrem no Soho  

Nove dos restaurantes do espaço Soho, localizado no empreendimento City of Dreams, que tinham sido encerrados por falta de licença, reabriram este mês, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. A emissora pública de radiodifusão explica que os nove estabelecimentos puderam reabrir após lhes sido concedida licença pela Direcção dos Serviços de Turismo. Porém, indica a mesma fonte, permanecem ainda por reabrir três outros estabelecimento devido ao processo de licenciamento ainda não estar concluído.

Os restaurantes em causa tinham sido encerrados entre 2016 e no início do corrente ano, depois de as autoridades terem verificado que os mesmos estavam a operar sem licença. Para além do encerramento, aos restaurantes foram ainda multados pela Direcção dos Serviços de Turismo.