Inscrições abertas para curso de verão de língua portuguesa em Portugal  

Estão abertas as inscrições para mais uma edição da iniciativa “O Ser e Saber da Língua Portuguesa – Curso de Verão em Portugal”, promovida pela Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). O organismo vai seleccionar um total de 85 estudantes para viajarem para Portugal, entre Julho e Agosto do próximo ano. Em Portugal, os estudantes seleccionados vão participar numa formação de língua portuguesa. O Governo da RAEM oferece as passagens aéreas enquanto que o alojamento e refeições irão ficar a cargo dos alunos.

