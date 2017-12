Indonésia: Tribunal Constitucional recusa ilegalizar relações homossexuais e extraconjugais

O Tribunal Constitucional da Indonésia recusou esta quinta-feira ilegalizar as relações sexuais ‘gay’ e extraconjugais.

A maioria do painel, composto por nove juízes, do Tribunal Constitucional, rejeitou os argumentos de um grupo conservador – Aliança do Amor Familiar – que submeteu o caso ao colectivo de juízes.

Os juízes concluíram que não cabe ao tribunal criminalizar comportamentos privados.

Advogados afirmaram recear que o tribunal decidisse a favor da ilegalização, o que significaria um recuo nos direitos humanos no maior país muçulmano do mundo.