IFFAM: Helena Senna Fernandes equaciona criar secção de filmes dos países lusófonos  

A presidente da Comissão Organizadora do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) garantiu ontem que já está a preparar a edição do próximo ano do evento e pondera introduzir na programação uma secção de filmes produzidos nos países de língua portuguesa. Senna Fernandes defende-se das críticas apontadas pela deputada Agnes Lam – sobre a política de oferta de bilhetes, nomeadamente para as escolas – com a necessidade de criar, nas novas gerações, uma maior aproximação às salas de cinema e à sétima arte.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

Helena de Senna Fernandes está a considerar a possibilidade de avançar para a criação de uma secção de cinema dos países lusófonos na edição do próximo ano do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM). Em declarações à imprensa, ontem, à margem da cerimónia de entrega de prémios do 2º IFFAM, a presidente da Comissão Organizadora do festival respondeu ainda às críticas da deputada Agnes Lam, sobre a política de bilheteira do festival, considerando que a oferta de bilhetes às escolas se justifica com a necessidade de formar públicos e aproximar os mais jovens do universo da sétima arte. Senna Fernandes garantiu ainda a manutenção de Mike Goodridge como director artístico na edição de 2018 do Festival.

“A partir deste ano [o festival] é para realizadores que têm o seu primeiro ou segundo ‘feature film’. Esta tentativa acho que criou um bom feedback por parte da indústria porque eles acham que, como nós somos um evento muito novo, também é bom ter esta associação com os jovens realizadores. Daqui para a frente, em princípio, isto vai ser mantido”, assinalou ontem Helena de Senna Fernandes, minutos antes do arranque da cerimónia de entrega de prémios do 2.o Festival Internacional de Cinema de Macau.

A presidente da Comissão Organizadora do evento e directora da Direcção dos Serviços de Turismo, disse estar já a trabalhar na edição do próximo ano e adiantou algumas novidades que poderão ser introduzidas no programa: “Há dois dias tive uma reunião com o director artístico e com o nosso embaixador, que foi o presidente do júri do ano passado, e com outros consultores. Já estamos a preparar o futuro. Há a possibilidade de também se criar uma secção para a Ásia ou uma secção para os países de língua portuguesa. Estamos agora a trabalhar em novas ideias, claro que ainda é cedo mas são algumas coisas em que estamos a pensar”, adiantou.

A responsável assumiu que ainda há alterações a implementar na organização do festival, mas diz-se satisfeita com o retorno que tem recebido da indústria a uma escala global: “Daqui para o futuro vamos fazer um balanço, vamos ver quais são os pontos fracos em que ainda temos que fazer alguma manobra. Ouvi muitos elogios da parte da indústria internacional, vamos conseguir trabalhar mais com eles, atraí-los para trabalhar”.

E Mike Goodridge vai manter-se como director artístico do IFFAM no próximo ano? “Sim, sim. É a nossa intenção e julgo que o Mike também teve uma boa colaboração connosco, julgo que ele também queria ficar. A equipa está a estabilizar e por causa disso acho que é uma boa forma de também crescer para o futuro”, admite.

Sobre as críticas que a deputada Agnes Lam endereçou à organização do festival, esta terça-feira, na Assembleia Legislativa, nomeadamente sobre o facto de grande parte dos bilhetes serem oferecidos a escolas, associações e profissionais do universo artístico, Senna Fernandes responde com uma aposta na formação de públicos, que passa por uma relação cada vez mais estreita com as escolas: “Acho que há diferentes fórmulas que estamos a tentar explorar junto das escolas, porque temos também que educar a nova geração para criar este hábito de ir ao cinema, e é por esta óptica que estamos a trabalhar com as escolas. Claro que, num balanço, desta vez, em termos de entrada nos cinemas, eu acho que já está muito melhor do que no ano passado. Mas claro que há sempre coisas a melhorar. Vamos ouvir diferentes ideias, diferentes opiniões e vamos fazer um balanço, e daqui para o futuro vamos ver como é que vai ser”, conclui a também directora dos Serviços de Turismo.