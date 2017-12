IFFAM corrigiu todos os erros da primeira edição, diz Luís Urbano  

O produtor do próximo filme do realizador Ivo M. Ferreira, “Projecto Global”, diz ter saído com “boas perspectivas” de financiamento do 2º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM). Luís Urbano fala numa “diferença substancial” entre a primeira e a segunda edição do evento, salientando mesmo que foram corrigidos todos os erros e que se abriu caminho à construção de uma identidade.

“Conseguimos boas perspectivas. O filme está num estádio ainda muito embrionário, viemos aqui para sinalizá-lo internacionalmente, porque estamos o a desenvolver e só a partir de Junho é que vamos começar seriamente a tratar do financiamento do filme. Sendo que aqui conseguimos muito bons contactos, que vão trazer boas perspectivas de futuro, mas ainda não há números”, referiu ontem Luís Urbano, em declarações à imprensa, momentos antes da cerimónia de entrega de prémios do 2º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau.

O responsável pela produtora “O Som e a Fúria” assinalou ainda o que diz ser a evolução do festival face à primeira edição, marcada pelo afastamento do director artístico Marco Müller: “Há uma diferença substancial da primeira edição para a segunda edição, que é uma diferença da noite para o dia. Neste festival, corrigiram não só todos os erros, como começaram a trilhar um caminho para construir uma identidade para este festival. Eu acho que estão no caminho certo”, elogia.

Luís Urbano, que assumiu a produção do último filme de Ivo M. Ferreira, “Hotel Império”, diz não estar ainda definido que festival acolherá a sua estreia mundial: “Estamos a terminar o filme, está em pós-produção, está a ser finalizado. Vamos ver agora no calendário, o que se segue é o Festival de Berlim, depois é o Festival de Cannes, pode ser que a gente vá ao Festival de Berlim ou pode não ser, ou até Hong Kong, nunca se sabe. Seguramente em 2018 ele vai sair, e depois esperamos mostrá-lo cá, na 3ª edição do Festival de Macau”, adiantou o produtor. S.G.