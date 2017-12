Gastroenterite: Infecção colectiva registada na Taipa  

A Direcção dos Serviços de Saúde foi esta quinta-feira notificada relativamente à detecção de um caso suspeito de infecção colectiva de gastroenterite na Turma Bebé B da Creche “O Coelhinho”, da Associação Geral das Mulheres de Macau, situada na Rua de Nam Keng, na Taipa. O caso envolve cinco alunos, quatro do sexo masculino e um do sexo feminino com apenas um ano de idade.

Desde o dia 13 de Dezembro, os pacientes manifestaram sucessivamente sintomas de tosse, tosse com expectoração, vómitos, diarreia, entre outros. Alguns pacientes já receberam assistência médica e o estado de saúde de todos é considerado estável, não foi registado nenhum caso grave ou de internamento. Os Serviços de Saúde excluem a possibilidade de gastroenterite com origem em intoxicação alimentar.