FC Porto e Sporting tentam acabar o ano na liderança da Primeira Liga  

FC Porto e Sporting procuram isolar-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol, numa 15.ª jornada – a última em 2017 – em que os ‘leões’ recebem o Portimonense e os ‘dragões’ defrontam em casa o Marítimo.

A três pontos da dupla de líderes aparece o Benfica, tetracampeão português, que se desloca no domingo ao campo do Tondela, dias depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal.

O Sporting, que durante a semana garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal com uma goleada sobre o Vilaverdense (4-0), é o primeiro da dupla de líderes a entrar em campo, perante um tranquilo Portimonense, no domingo.

É esperado que a equipa de Alvalade se apresente na máxima força, já que Jorge Jesus apenas tem o argentino Jonathan Silva lesionado e conseguiu poupar algumas das suas principais figuras, como Mathieu, Fábio Coentrão, William Carvalho, Bruno Fernandes e Bas Dost, no duelo com a formação do Campeonato de Portugal.

Por seu lado, o Portimonense, que regressou esta temporada ao principal escalão, segue no 11.º lugar, oito pontos acima da zona de despromoção, mas ainda não alcançou qualquer vitória fora da região algarvia.

Em caso de vitória, no último jogo do ano no Estádio José Alvalade, o Sporting passa provisoriamente a líder isolado do campeonato e coloca pressão sobre o FC Porto, que só entra em campo na segunda-feira, perante o Marítimo.

A formação de Sérgio Conceição, que jogou esta quinta-feira o acesso aos ‘quartos’ da Taça de Portugal com o Vitória de Guimarães, tem sido dominante nos jogos no Dragão, com seis vitórias e apenas um empate (frente ao Benfica 0-0) e um registo de 23 golos marcados e apenas três sofridos.

Tal como o Sporting, também é esperado que o FC Porto se apresente na máxima força, com Marega e Aboubakar na frente de ataque, dupla que esteve nos cinco golos que os ‘dragões’ marcaram na última ronda frente ao Vitória de Setúbal (5-0), no Bonfim.

O Marítimo chega ao continente no quinto lugar da I Liga e apenas a um ponto do quarto posto, ocupado pelo Sporting de Braga, que recebe no sábado o Belenenses. Na última jornada, na Madeira, a equipa de Daniel Ramos venceu os minhotos pela margem mínima.

Obrigado a vencer está o Benfica em Tondela, não só para não deixar fugir mais Sporting e FC Porto, mas também para fazer esquecer o desaire na Taça de Portugal, em que foi eliminado pelo Rio Ave (3-2 após prolongamento), numa época em que está igualmente fora das competições europeias.

O capitão Luisão saiu lesionado do embate em Vila do Conde e poderá falhar o duelo com o 12.º classificado da I Liga, equipa que em casa tem apenas duas vitórias e foi derrotada por quatro vezes.

A ronda arranca sexta-feira com o Paços de Ferreira-Boavista (20:30), um jogo entre dois emblemas do meio da tabela.