Exposição da 11ª Bienal de Design de Macau arranca a 18 de Dezembro  

Tem início a 18 de Dezembro a exposição e entrega de prémios da 11ª edição da Bienal de Design de Macau. A mostra reúne os trabalhos premiados nas diferentes categorias do certame, em domínios como identidade corporativa, comunicação visual, ilustração ou media digital. Entre as dezenas de criativos distinguidos figuram designers e ateliers de vários ponto do globo, que só na próxima semana saberão que galardão levam para casa.

Fundada em 1994, pela Associação de Designers de Macau, a Bienal do território procura auxiliar os criadores locais “a obter reconhecimento internacional e a permitir que o público perceba a importância do design que actua como um elemento essencial no seu quotidiano, bem como no desenvolvimento económico sustentável, melhorando a compreensão do público no sector de design, de modo a melhorar a imagem profissional da indústria de design”, pode ler-se no site da bienal.

A 17 de Outubro foram anunciados os vencedores da 11.ª edição, numa extensa lista com largas dezenas de designers e ateliers de design de proveniências muito diversas. Por conhecer estão os troféus que serão atribuídos nas diferentes categorias – entre ouro, prata ou bronze, dado que só serão anunciados a 18 de Dezembro, na cerimónia de entrega de prémios. Os galardões abrangem domínios como Identidade Corporativa, Comunicação Visual, Publicação, Poster, Ilustração, Media Digital ou a concepção de souvenirs de turismo.

Os trabalhos apresentados foram sujeitos à avaliação de três jurados, Guang Yu, o ateliê LAVA e Steffen Knöll. Guang Yu é director de arte e designer gráfico de Pequim, membro da “Alliance Graphic International”, e também co-fundador da aliança de design MEWE, com Liu Zhizhi e He Jun. LAVA é um ateliê de design com sede em Amsterdão, fundado em 1990. Com fortes raízes no design editorial, os seus criadores trabalham como contadores de histórias visuais. Céline Lamée, directora de design da LAVA – que representa nesta bienal o atelier, enquanto membro do júri – é co-fundadora do escritório da LAVA de Pequim.

Steffen Knöll nasceu e cresceu em Estugarda, no Sul da Alemanha, onde estudou Design de Comunicação na Academia Estatal de Arte e Design. De acordo com informação facultada no portal da bienal, “num futuro próximo, Steffen Knöll vai assumir a curadoria da primeira exposição de cartazes contemporâneos da cena de design de Estugarda”.

A exposição dos trabalhos vencedores da 11ª edição da Bienal de Design de Macau pode ser visitada no Museu das Ofertas Sobre a Transferência da Soberania de Macau até 31 de Março, entre as 10 e as 19 horas. Algumas obras premiadas serão depois incluídas na colecção permanente do Museu de Arte de Macau.