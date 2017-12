Derrapagem orçamental na travessia do Delta vai custar dois mil milhões ao Governo de Hong Kong  

A derrapagem orçamental registada na Travessia do Delta e avaliada em cerca de 10 mil milhões de renminbis vai custar dois mil milhões aos cofres da vizinha Região Administrativa Especial. A informação é veiculada pela Rádio e Televisão de Hong Kong (RTHK) que refere que este valor terá que ser aprovado pelo Conselho Legislativo. De acordo com a mesma fonte, o custo total da secção principal da infra-estrutura, que atravessa águas da República Popular da China, ascende já aos 48 mil milhões de renminbis.

Recentemente foi anunciado o aumento do número de viaturas autorizadas a atravessar a ponte, originalmente fixado nos três mil, para os actuais 10 mil. O incremento, explica a RTHK, deve-se à procura esperada na travessia do Delta. Porém, estas autorizações serão apenas atribuídas à elite política, empresas que paguem taxas consideráveis na República Popular da China a ou residentes que tenham doado pelo menos cinco milhões a instituições de caridade também no Continente.

A última derrapagem orçamental da estrutura que, quando estiver concluída, será a mais longa do mundo, ficou a dever-se aos custos crescentes da mão-de-obra e materiais. A travessia deveria ter entrado em funcionamento em 2016, devendo ser inaugurada no próximo ano, de acordo com as informações mais recentes avançadas pelos responsáveis pela obra.