Comissão de apreciação conjunta “acelera” emissão de licenças para estabelecimentos de comes e bebes

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública esteve ontem reunida para analisar em que ponto se encontra o processo de revisão do regime de emissão de licenças. O presidente do organismo, Si Ka Lon, referiu que a actual comissão de inspecção vai dar lugar a uma comissão de apreciação conjunta, com o propósito de “acelerar” a emissão de licenças provisórias para “comes e bebes”.

Pedro André Santos

Os regimes de emissão de licenças “têm implicações para a vida da população”, começou por reconhecer ontem Si Ka Lon em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião que visou analisar o ponto de situação do processo de revisão do regime de emissão de licenças. O presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública sublinhou a actual morosidade dos procedimentos e tirou o véu a medidas que poderão vir a agilizar o processo.

“Temos uma comissão de avaliação e inspecção, e no futuro esta comissão vai transformar-se numa comissão de apreciação conjunta de pedidos, e vai delegar os poderes nos seus representantes para que tomem decisões ou emitam pareceres. Ou seja, podem logo na reunião interna da Comissão dar conselhos aos requerentes”, disse Si Ka Lon.

O presidente da Comissão recordou que, actualmente, os processo para a obtenção de licenças têm de passar necessariamente pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, pelo Corpo de Bombeiros e ainda pelos Serviços de Saúde, sendo um processo por vezes “moroso” no qual os documentos são compilados por cada serviço e só depois é que é obtida uma autorizaçã: “Agora o Governo sugere a alteração desta comissão de inspecção e vistoria para uma comissão de apreciação conjunta. Os funcionários que compõem esta comissão têm poderes e podem logo emitir decisões ou facultar pareceres para acelerar os procedimentos de emissão de licenças. Ou seja, passa de comissão de inspecção para comissão de apreciação conjunta”, explicou o deputado, apontando a conclusão de trabalhos referentes às licenças de “comes e bebes” para a primeira metade de 2018.

Si Ka Lon acrescentou ainda que o Governo vai “adoptar formalidades” a nível electrónico, permitindo assim facilitar a partilha e consulta de informações por parte dos requerentes, através de um sistema de computação em nuvem, através do qual deverá ser possível verificar “o ponto de situação de um pedido e o prazo gasto no procedimento”.