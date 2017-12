Casa do FC Porto vai “preparar terreno” para desenvolver modalidades e apostar na formação 

Diana Massada já assumiu oficialmente o cargo de presidente da Casa do FC Porto em Macau, para o qual foi eleita para um mandato de dois anos. Relativamente aos planos futuros do organismo, a dirigente quer, numa fase inicial “organizar a casa”, procurando recuperar antigos sócios e aumentar a massa associativa. Nos planos está ainda o propósito de “preparar o terreno” para desenvolver modalidades desportivas a médio prazo. A formação deverá ser aposta.

Pedro André Santos

O dia 9 de Dezembro marcou um ponto de viragem para a Casa do FC Porto em Macau, com a eleição de uma nova direcção, encabeçada por Diana Massada, que assumiu o cargo de presidente, tal como o PONTO FINAL já tinha noticiado. As eleições promoveram ainda Rafaelle Colleo e Francisco Trigueiros da Cunha para os cargos de vice-presidentes, bem como Rui Fernandes e Nuno Silva Leal para os cargos de secretario e tesoureiro da direcção, respectivamente.

Em declarações ao PONTO FINAL, Diana Massada referiu que, numa fase inicial, quer focar-se em “organizar a casa”, procurando recuperar não só os antigos sócios, como também promover o crescimento da massa associativa. A nível desportivo as novidades prometem, tendo a direcção o objectivo de “preparar o terreno para desenvolver diferentes modalidades desportivas a médio prazo”, referiu.

A formação infantil e juvenil será também uma das apostas para o mandato de dois anos que Massada assumiu no início do mês: “É um objectivo genérico no qual queremos ter participação em algumas modalidades. Não estão definidas quais, vamos ter que fazer uma análise das modalidades em que faz sentido nós participarmos, nas quais os nossos associados possam ter interesse e que nós possamos ter algum contributo. Em paralelo, queremos dinamizar projectos de formação”, acrescentou a dirigente.

O futebol estará, naturalmente, em foco ao longo do mandato, através da reactivação da equipa, após o cumprimento de um período de suspensão de dois anos – há muito vencido – por desistência do principal escalação da modalidade: “Gostaríamos de voltar a ter presença no futebol em Macau, e o que pretendemos é fazer todos os esforços para reactivar a equipa. Vamos ter que recomeçar na quarta divisão. O primeiro passo é tentar recomeçar a participar nesta divisão, provavelmente não já porque as inscrições estão a acabar, portanto não teremos tempo útil de estar a trabalhar nesse sentido para começar já com uma equipa”, disse Diana Massada.

O hóquei em patins e em linha, modalidades onde a Casa do FC Porto em Macau já conquistou vários títulos, será também uma das apostas, mas a dirigente preferiu, para já, não levantar muito o véu sobre novidades em termos de outros desportos: “Temos ideias que estamos a trabalhar noutras modalidades nas quais achamos ter sentido que o FC Porto tenha presença, seja porque há um historial do Porto enquanto equipa em Portugal, seja porque são modalidades que poderão ter interesse a nível local”, expplica. “Um factor importante para mim é fazer um projecto que faça sentido também para Macau. É um projecto com marca do FC Porto, obviamente, mas é um projecto em Macau, e é nesse sentido que agora vamos trabalhar numa estratégia de identificar áreas que possam ter interesse nestes dois veículos”, explicou.

Diana Massada adiantou ainda que irá procurar ter algumas reuniões com a casa-mãe azul e branca, procurando perceber que tipo de apoios ou cooperação poderão surgir entre as partes: “Vou encetar esforços para ter algumas reuniões com a casa-mãe para apresentar a nova direcção e os nossos objectivos e projectos, e verificar que tipo de apoio e protocolos se podem estabelecer. Como somos uma casa oficial há sempre relacionamentos institucionais. Seguramente que iremos ter uma ligação com a casa-mãe, e dentro do que for possível termos protocolos e apoios que nos permitam desenvolver algumas actividades”, salientou.

DESEJO PASSADO AGORA COLMATADO

O nome do FC Porto em Macau tem andado algo apagado nos últimos anos, fruto, sobretudo, do abandono dos relvados e das lides de futebol. Diana Massada contou que sempre teve vontade de integrar um projecto que “reanimasse” o organismo em Macau, e que acabou por se proporcionar após alguns encontros entre adeptos que partilhavam a mesma vontade: “A mim, enquanto portista, doía-me ouvir falar do Benfica de Macau e do Sporting de Macau, e não ouvir falar do Porto de Macau. Mas não basta ter só essa vontade: é preciso reunir condições que surgiram neste momento e acabei por assumir o cargo de presidente com muito orgulho”, disse a dirigente. Massada acrescenta que apesar de liderar o projecto, “não o levo a lado nenhum sozinha e sem apoios”.

Questionada pelo PONTO FINAL se já foram também estabelecidas conversas na procura de encontrar patrocínios para ajudar o clube a alcançar os seus objectivos, a dirigente defende que apesar de ser algo importante, não é uma medida fulcral a curto prazo: “Não serão demasiado importantes numa fase inicial porque vamos começar na quarta divisão, onde o orçamento não tem que ser grande, pode-se iniciar de forma mais modesta a participação no futebol e até noutras modalidades. Mas é evidente que outro objectivo do mandato passa por começar a estabelecer relações e parcerias e poder vir a ter patrocínios”, assume. “Não temos nada de concreto neste momento, estamos a arrancar com o projecto e a dar os primeiros passos”, concluiu a nova presidente da Casa do FC Porto em Macau.