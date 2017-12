Carta desesperada de Liu Xia preocupa amigos e familiares  

Os familiares e amigos do Nobel da Paz Liu Xiaobo, que morreu em Julho, expressaram ontem preocupação com o estado de saúde da viúva do dissidente chinês após a divulgação de uma carta cujo conteúdo foi considerado perturbador.

A poetisa Liu Xia, de 56 anos, tem estado sob vigilância policial desde que o seu marido recebeu o Nobel da Paz em 2010, uma distinção que provocou a irritação das autoridades chinesas.

Numa carta escrita em forma de poema e endereçada à Nobel da Literatura de 2009, a escritora alemã de ascendência romena Herta Müller, a viúva de Liu Xiaobo disse estar “a ficar louca”: “Estou muito sozinha / Não tenho o direito de falar / De falar alto / A minha vida é como uma planta / Estou deitada como um cadáver”, escreveu a poetisa chinesa, segundo excertos citados pelas agências internacionais.