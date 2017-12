Aumento dos casos de escarlatina está a causar alarme  

O número de casos de escarlatina registados este ano registou um aumento substancial nas últimas semanas. Entre a segunda quinzena de Novembro e esta quarta-feira os Serviços de Saúde diagnosticaram um total de 402 casos, informou o organismo em comunicado. Desde o início do ano que a média semanal de ocorrências tem sido de seis, embora este número tenha aumentado para 15 ao longo das últimas semanas. Em comparação, no período homólogo do anos passado tinham sido registados 386 casos de escarlatina, perfazendo uma média semanal de nove casos. Durante o corrente ano 17 pessoas necessitaram de internamento hospitalar devido à patologia, mas não foram registados casos graves ou mortais, nem casos colectivos da doença.

A escarlatina é uma doença respiratória aguda transmitida principalmente através de contacto com as secreções orais ou respiratórias de pacientes infectados. Uma vez infectado, o paciente fica numa situação de “elevado contágio”, explicam os Serviços de Saúde. Esta doença pode ser contraída em qualquer período do ano e o seu pico ocorre geralmente na primavera e no inverno, afectando principalmente crianças com idades compreendidas entre os dois e os oito anos de idade.

Os principais sintomas da escarlatina são febre, dor de garganta, “língua com aspecto semelhante a um morango” e prurido, explicam os Serviços de Saúde. Não existindo vacina para esta doença, a mesma pode ser combatida através do recurso a antibióticos. Os Serviços de Saúde alertam principalmente os pais, as instituições de ensino e as creches para tomarem precauções para reduzir a possibilidade de infecção. Caso seja registado algum caso de infecção colectiva tal deve ser comunicado ao Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Serviços de Saúde, à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou ao Instituto de Acção Social.