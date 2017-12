Armamento imperial em exposição no Museu de Arte de Macau  

O Museu de Arte de Macau acolhe a partir desta sexta-feira a exposição “Parada de Ouro – Armamento Imperial do Museu do Palácio” na qual está reunido um espólio de mais de uma centena de peças de armamento imperial da colecção do Museu do Palácio. Entre os objectos em exposição encontram-se desde peças bélicas, equipamentos de defesa e engenhos produzidos pelas oficinais imperiais, mas também tributos das diferentes regiões da China e presentes oferecidos por outros países à corte chinesa.

A exposição encontra-se dividida em três secções: “Porte Digno”, “Poderio Militar” e “Sistema Militar”. A primeira conta como peça central a “Revista da Grande Parada das Tropas pelo Imperador Qianlong Rolo 2: Tropas em formação”. Este rolo, com mais de 17 metros de comprimento, é da autoria do pintor da corte Jin Kun e retrata a passagem de revista às tropas em Nan Yuan. A obra descreve as habilidades do exército em domínios como as paradas militares, o tiro com arco a cavalo e a artilharia.

Na secção “Poderio Militar” podem ser observadas obras como a “Ilustração do Imperador Qianlong caçando um tigre” e “Ilustração do Imperador Qianlong caçando um veado” que ilustram as caçadas de Qianlong em bosques e florestas. “Materiais históricos sobre caçadas comprovam a importância que a corte atribuía ao tiro com arco a cavalo, sendo um importante meio de treino”, explica o Instituto Cultural em comunicado.

A secção “Sistema Militar”, por sua vez, apresenta peças como o sinete do comandante do corpo de guarda do estandarte branco com uma pega de prata em forma de tigre, entre outras que “reflectem o poder militar do sistema dos Oito Estandartes da dinastia Qing, bem como o rigoroso sistema de regras que existia na corte imperial para as sentinelas, guardas do palácio e vistorias”, indica o Instituto Cultural em comunicado.