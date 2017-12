Argentina volta a conquistar Prémio de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema

O Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) voltou a distinguir a produção cinematográfica que chega da Argentina. Para “Hunting Season” foi o Prémio de Melhor Filme, assinado pela realizadora Natalia Garagiola. O actor e realizador francês Xavier Legrand leva para casa a distinção como Melhor Realizador, pelo filme “Custody”. Na cerimónia de encerramento da 2º edição do IFFAM, que ontem decorreu, foi ainda homenageada a extensa carreira do icónico actor alemão Udo Kier.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

O filme “Hunting Season” (“Temporada de Caza”), da realizadora argentina Natalia Garagiola, conquistou o Prémio de Melhor Filme na secção de competição do 2.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM), que ontem terminou. O prémio de Melhor Realização foi para o francês Xavier Legrand, pelo filme “Custody”. Já o Prémio de Melhor Argumento seguiu para o israelita Samuel Maoz, pelo filme “Foxtrot”. “Wrath of Silence”, realizado por Yukun Xin, conquistou o Prémio Especial do Júri.

Foi com o Prémio do Público de Macau, atribuído ao filme “Borg McEnroe”, produção sueca, assinada pelo realizador Janus Metz, que teve início, ontem, a cerimónia de entrega de prémios da 2.ª edição do IFFAM. Seguiu-se a entrega do Prémio para Melhor Novo Actor, que seguiu para o muito jovem Thomas Gioria, pela sua interpretação no filme francês “Custody”, de Xavier Legrand. O Prémio de Melhor Argumento seria depois atribuído a um dos favoritos da noite, Samuel Maoz, argumentista e realizador de “Foxtrot”.

Já na sala da imprensa, o realizador, ex-militar do exército israelita, descreveu um filme que aborda os traumas de guerra: “O meu filme é sobre a situação em Israel, é muito complexo, não é fácil. O meu primeiro filme era sobre a guerra no Líbano [em que o realizador também combateu], era sobre o trauma da Guerra. O ‘Foxtrot’ é sobre o trauma no pós-guerra. Penso que é mais complexo. Tive que esperar vinte anos para sentir que estava distanciado, que podia confiar no rapaz que tinha sido. O ‘Foxtrot’ é uma dança de um homem com a sua vida, o seu futuro”, esclarece.

O Prémio para Melhor Contribuição Técnica foi para o director de fotografia do filme “Beast”, produção britânica com realização de Michael Pearce. “Angels Wear White” recebeu o Prémio NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema – Rede de Promoção do Cinema Asiático). “Wolf Warrior II” recebeu de seguida o Prémio de Filme Sucesso de Bilheteira Asiático de 2017, criado pela Comissão Organizadora do IFFAM e a revista Variety.

Já o Prémio das Próximas Estrelas Asiáticas da Variety distinguiu sete actores: Celina Jade (China/Hong Kong/Estados Unidos da América), Ludi Lin (China/Estados Unidos da América), Piolo Pascual (Filipinas), Rajkummar Rao (Índia), Shioli Kutsuna (Japão), Chutimon Cheungcharoensukying (Tailândia) e An Seo Hyun (Coreia), entregue pelo vice-presidente executivo da comissão organizadora do IFFAM, Alvin Chau, e pelo editor da revista americana Variety para a Ásia, Patrick Frater.

O filme “Beast” conquistaria ainda o Prémio de Melhor Actriz, atribuído a Jessie Buckley. Já o Prémio de Melhor Actor foi para Song Yang, pela participação em “Wrath of Silence”, produção da República Popular da China, assinada pelo realizador Yukun Xin. Song Yang protagonizou, de resto, o momento mais insólito na sala da imprensa, com vários jornalistas chineses a insistirem na beleza do jovem actor, declarando mesmo, e de forma insistente, que este era “muito lindo”: “Fico muito contente que as raparigas fiquem apaixonadas por mim, mas penso que não sou só uma cara. Os papéis que interpreto não são só sobre a minha cara mas sobre o meu talento”, afirmou o actor, em resposta aos arrebatados jornalistas. Além da distinção para o melhor actor, “Wrath of Silence” levou ainda para casa o Prémio Especial do Júri.

O conhecido actor de filmes de acção e “embaixador-estrela do IFFAM”, Donnie Yen, recebeu o Prémio de Estrela Internacional do Ano. O actor de Hong Kong participou no filme “Rogue One”, da saga Star Wars, que chegou às salas de cinema em 2016: “Estou no meio há mais de 35 anos, fiz 73 filmes. Acho que trabalho muito, defini que o meu objectivo era fazer filmes bons. Nunca penso em mim como actor de acção, quando estamos num filme temos que ser actores. Tento sempre usar-me a mim próprio para quebrar estereótipos, como fiz em ‘Star Wars’”, esclarece.

O Prémio de Carreira foi atribuído ao actor alemão Udo Kier, conhecido internacionalmente pela extensa colaboração com realizadores de culto como Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant ou Lars Von Trier. Sobre o seu próximo filme “Downsizing”, realizado por Alexander Payne, e que será lançado a 22 de Dezembro, o actor refere uma abordagem da realidade atravessada de comicidade: “Eu já conhecia os seus filmes, ele tem dois Óscares. Filmámos no Canadá. A ideia é quase cómica, que o mundo está a auto destruir-se com o lixo”.

Foi para o francês Xavier Legrand, o Prémio de Melhor Realizador, pelo filme “Custody”. O também actor descreveu a dificuldade em que embateu nesta que é a primeira longa-metragem que dirige: “A maior dificuldade tem a ver com o financiamento, porque sou actor. É o mais difícil, porque precisamos de dinheiro para fazer filmes. Como sou actor, dou muita atenção à direcção de actores. Tenho que me adaptar a cada actor, a esta realidade”, explica.

A noite haveria de fechar com a atribuição do Prémio de Melhor Filme. O mais esperado galardão do festival foi para “Hunting Season” – uma co-produção da Argentina, Estados Unidos, França, Alemanha e Qatar – assinada pela realizadora Natalia Garagiola. Em declarações aos jornalistas, a realizadora descreveu a imagem com que um dia se confrontou na rua, que acabaria por servir a construção do conceito do filme: “Foi a imagem de dois jovens a discutir dentro de uma cabine. À distância, esta discussão parecia um abraço. Depois disso, a ideia do filme veio-me naturalmente”, contou a realizadora, que referiu ainda as dificuldade de lidar com as agruras do clima, no processo de filmagens, que decorreu na Patagónia.

Sobre o seu próximo filme, já em concretização, a realizadora espera ver o processo facilitado, alavancado pelo prémio agora conquistado: “Estou a trabalhar no meu segundo filme, é com os mesmos produtores. Espero que este prémio tenha impacto, que haja mais dinheiro para o fazer. É sobre uma médica que se debate entre a sua fé e a ciência”, revelou a realizadora.