  ANIMA intensifica campanha para salvar galgos  

O organismo presidido por Albano Martins convocou ontem a imprensa para dar conta dos apelos renovados que tem vindo a endereçar ao Chefer do Executivo no sentido de garantir que os galgos que ainda permanecem no Canídromo lhes sejam entregues após o encerramento da estrutura, em Julho do próximo ano. A ANIMA tem já 317 potenciais adoptantes para os animais, revelou ontem o presidente do organismo.

A ANIMA – Sociedade Protectora dos Animais de Macau renovou esta quinta-feira o apelo para que lhe sejam entregues centenas de galgos, alegadamente com destino incerto após o fecho, em 2018, do Canídromo, considerado uma das mais cruéis pistas de corrida do mundo.

“A seis/sete meses do fim do Canídromo não sabemos o que vai acontecer aos cães”, afirmou o presidente da Anima, Albano Martins, estimando em cerca de 640 o número de galgos sem futuro definido, repetindo o apelo para que sejam entregues aos cuidados da organização para que depois possam ser adoptados.

O Governo de Macau anunciou, em 2016, a prorrogação do contrato de concessão com a Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), S.A., para a exploração, em regime de exclusividade, das corridas de galgos, apenas até 20 de Julho de 2018, com a Yat Yuen a ter que decidir entre terminar a exploração da actividade ou relocalizá-la num prazo de dois anos.

A Yat Yuen, que pertence ao universo da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), fundada pelo magnata de jogo Stanley Ho, reconheceu que o Canídromo teria “de ser reposicionado” e, “após longa cuidadosa consideração”, propôs-se a “criar um sistema de visualização de corridas no estrangeiro” e a “implementar um sistema de ‘corridas virtuais’”.

Ganha a primeira batalha do fim da actividade do Canídromo, a ANIMA quer agora garantir o bem-estar futuro das centenas de galgos, redireccionando a ampla campanha internacional que impulsiona há vários anos em apelos, sobretudo ao Governo, para que exerça pressão sobre o Canídromo para que os galgos fiquem aos seus cuidados para depois serem adoptados.

Segundo dados facultados ontem, em conferência de imprensa, a Anima conta actualmente com o registo de 317 potenciais adoptantes, com 37 organizações internacionais de defesa dos animais também dispostas a aceitar os galgos de diferentes pontos do mundo: da Europa (Portugal, França, Inglaterra ou Bélgica), à Ásia (Macau, Hong Kong, Taiwan, Singapura ou Laos), à América (Estados Unidos, Canadá ou Brasil), até África (África do Sul) e Oceânia (Austrália e Nova Zelândia).

“O que estamos a fazer neste momento é a chamar a comunidade internacional toda para mandar cartas para convencer o chefe do Executivo”, sublinhou Albano Martins, indicando que todas as missivas enviadas pela Anima, ao longo dos últimos anos, para os dirigentes do Governo e do Canídromo ficaram sem resposta.

A Anima tem vindo a intensificar a campanha internacional e ainda recentemente ganhou mais aliados de peso – os músicos Roger Taylor e Brian May (dos Queen) e a ex-actriz francesa Brigitte Bardot – que escreveram a Chui Sai On a pedir que os animais sejam entregues à Anima de modo a garantir a sua segurança e que famílias adoptivas possam ser encontradas.

A Anima pede para gerir, durante um ano, a partir de Julho de 2018, o espaço onde o Canídromo opera há mais meia década, para poder tratar do processo de adopção dos galgos.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, anunciou, em Novembro, que quatro escolas vão nascer no terreno que serve o Canídromo, com uma área estimada em 17 mil metros quadrados, um projecto que a Anima assegura não colocar em causa, dado que, no intervalo de um ano, “é impossível”, segundo profissionais da área, ao Governo reordenar, fazer estudos e planos.

A ANIMA receia que se os galgos forem para a República Popular da China, eventualmente a solução mais fácil, possam ser enviados para pistas privadas para apostas desportivas e, portanto, para fomentar o jogo, que é ilegal no Continente, pelo que deixa a advertência a Pequim: “Só queremos dar uma vida a estes animais”, realçou o presidente da Anima.