Vindo das profundezas da Amazónia, o pássaro uirapuru canta esta noite no Iao Hon  

Acompanhado pelos cânticos e pelos instrumentos da Cia de Mystérios de Novidades, o pássaro uirapuru chega esta noite a Macau vindo de bem longe, dos confins da longínqua floresta Amazónica. Com mais de três décadas de actividade, a companhia brasileira encontra-se no território para apresentar esta noite, no Jardim do Iao Hon, o espectáculo “Rei da Canção da Floresta: Pássara que não é Pássaro” e, no domingo, para integrar o Desfile Internacional de Macau.

Reza a lenda que o pássaro uirapuru entoa o seu cântico nas profundezas da floresta amazónica e com o seu chilrear chama para si as jovens índias que, juntas brincam, na esperança de encontrar o “cacique mais lindo”. Assim lhes foi contado pelos feiticeiros da aldeia, que ao encontrarem esta ave do amor, suas asas se estenderiam até se tornarem braços, o mesmo sucedendo com as suas patas e bico que se transformariam em pernas e num rosto humano. O encontro entre as pequenas sonhadoras e este agente místico torna-se, na realidade, numa descoberta de si mesmas e num confronto com a sua própria essência. Esta noite, o uirapuru deixa para trás as índias da tradição oral, atravessa os Andes e o Pacífico e chega ao Jardim de Iao Hon, bem no coração da zona Norte de Macau, pelas vozes e melodias do grupo brasileiro Cia de Mystérios e Novidades.

Mas quem é afinal o uirapuru, trazido até nós por uma companhia com nome feito nas lides do teatro de rua? “O uirapuru é um lendário pássaro trovador e cantor das florestas. Ele era um pássaro que se transformava em homem. Vamos dizer que era o deus do amor. Em busca da índia os dois se encontravam e criavam um espaço, um encontro de amor profundo. É um ‘eros’ das lendas amazónicas, nestas histórias populares da Amazónia”, explicou ontem Lídia Veiga, da Cia de Mystérios e Novidades, num encontro com os jornalistas.

Os cinco artistas que vão actuar no Iao Hon vieram directamente do Rio de Janeiro para participar este domingo no Desfile Internacional de Macau e são um dos 15 grupos estrangeiros que vão participar na parada deste ano. Naquela que é a estreia asiática do grupo, a companhia traz até Macau um “teatro musicado” apresentado hoje, pelas 20h, no Jardim do Iao Hon, bem perto da fronteira com a República Popular da China. Sendo a mensagem veiculada através do idioma de Camões, não receiam os artistas uma falta de entendimento com o público? “Mesmo que a gente tenha o limite de não entender a língua, a gente tem a linguagem onde vai juntar todo o mundo sempre com a música e com a actuação. Eu acho que é uma coisa universal, a gente está sempre junto”, apontou Lídia Veiga, ao som do “uirapuru” tocado pelos seus companheiros.

No domingo, a criatura que vão apresentar será outra. Desde as Ruínas de S. Paulo até à Praça do Lago de Sai Van, a Cia de Mystérios e Novidades vai percorrer as ruas da cidade com “uma pequena actuação sobre a sereia do mar que é também uma encantaria”.

E o que é isso de encantarias? “São lendas amazónicas. São da mitologia da região amazónica que é uma região muito poderosa e todas essas forças da natureza estão ali presentes. É o contacto dessas forças da natureza, dessas divindades, dessas sereias, desses pássaros encantados, desses bichos amazónicos que trazem sempre algo dessa lenda, dessas coisas que se conectam com o sagrado e o profano”, desvendou a artista.

A Cia de Mystérios e Novidades é uma companhia com mais de três décadas de actividade itinerante por esse globo fora. Em 1998 migraram de São Paulo para o Rio de Janeiro e, desde então, já levaram os seus espectáculos de rua até à Itália, à Áustria, à Roménia, à Alemanha, a Portugal, à Colômbia e ao México. Nas palavras de Lídia Veiga, “a companhia vem caminhando, vem seguindo por uma trilha até chegar ao fazer na rua”: “A gente pensa num teatro que é para todos, um teatro onde a gente pode fazer esse encontro com as pessoas em qualquer lugar. Por isso a gente está aqui também porque a gente viaja por aí levando justamente esse poder de se conectar entre nós, seres humanos, para poder fazer arte”, explica.