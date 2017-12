Pelas vítimas de Nanjing: Agentes policiais chinesas marcham após uma cerimónia comemorativa do Dia Memorial Nacional da China pelas vítimas do massacre de Nanjing, no Museu do Massacre de Nanjing, na província de Jiangsu. A República Popular da China assinalou a 13 de Dezembro o 80º aniversário do massacre de Nanjing, perpetrado em 1937 por tropas japonesas, e em que mais de 300 mil chineses foram mortos. EPA / COMO HWEE YOUNG

