Tung Sin Tong recebe 2,3 milhões de patacas do grupo Galaxy  

A Associação de Caridade Tung Sin Tong recebeu um donativo no valor de 2.3 milhões de patacas do Galaxy Entertainment Group (GEG). O montante, explica a concessionário em comunicado, inclui a doação regular anual de 500 mil patacas, à qual foram acrescentados 1.8 milhões de patacas. O dinheiro extra, explica a mesma fonte, é destinado a financiar os trabalhos de reparação do Salão de Exposições dos Arquivos Históricos da Tung Sin Tong, depois do espaço ter ficado danificado aquando da passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto deste ano.

“Sendo uma das associações de caridade com uma vasta história em Macau, a Tung Sin Tong não tem poupado esforços ao longo dos anos para oferecer apoios e serviços de cuidados médicos aos pobres e necessitados. A associação também trabalha para preservar os registos históricos do desenvolvimento do trabalho de caridade na China”, disse Francis Lui, vice-presidente do GEG, citado no mesmo comunicado.