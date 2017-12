Sónia Chan propõe aumento do subsídio de nascimento para os funcionários públicos  

A secretária para a Administração e Justiça apresentou ontem no hemiciclo uma proposta de lei de ajustamento do subsídio de nascimento para os funcionários públicos, depois do aumento anunciado nas Linhas de Acção Governativa da prestação atribuída pelo Fundo de Segurança Social para as 5 mil patacas. A medida, que visa incentivar a natalidade, mereceu a aprovação na generalidade e por unanimidade na Assembleia Legislativa.

Sílvia Gonçalves

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na generalidade uma proposta de lei de ajustamento do montante do subsídio de nascimento para os funcionários públicos. Com a alteração, apresentada pela secretária para a Administração e Justiça, concretiza-se uma equiparação ao recente aumento, anunciado nas Linhas de Acção Governativa (LAG), do subsídio de nascimento atribuídos pelo Fundo de Segurança Social. Com o aumento, o Executivo pretende “implementar mais medidas de incentivo e de apoio aos cidadãos”, promovendo um crescimento da taxa de natalidade.

Na apresentação das LAG para 2018, o Chefe do Executivo havia já anunciado um aumento do subsídio de nascimento atribuído pelo Fundo de Segurança Social para as 5 mil patacas. Sónia Chan levou ontem a plenário uma proposta de ajustamento do montante do mesmo subsídio para os funcionários públicos. A secretária para a Administração e Justiça recordou que, com “o ajustamento do subsídio de nascimento atribuído a trabalhadores dos serviços públicos em 2014, o valor fixo do subsídio de nascimento passou a ser indexado a uma determinada percentagem do índice 100 da tabela indiciária”, que corresponde actualmente a 3.735 patacas, “sendo inferior ao referido valor do subsídio de nascimento a atribuir pelo Fundo de Segurança Social”.

De modo a que a mesma “política seja orientada para toda a sociedade”, a secretária propôs que “seja aumentado o valor do subsídio atribuído a trabalhadores dos serviços públicos por ocasião do nascimento de um filho, do índice 45 da tabela indiciária da Administração Pública para o índice 60”. Tal corresponde a 4.980 patacas, se calculado com base em 83 patacas por índice, e a 5100 patacas, quando calculado com base em 85 patacas por índice, a actualização defendida pela secretária.

A proposta foi ontem aprovada pelos deputados na generalidade e por unanimidade, não sem algumas críticas, nomeadamente relacionadas com o sempre reiterado problema da falta de habitação: “Será que a política de habitação vai articular-se com esta política, no sentido de serem criadas mais fracções? Já falou com os outros serviços? Tem que dialogar com os serviços competentes”, sugeriu Mak Soi Kun.

“Disse que é para incentivar o aumento da taxa de natalidade. É uma medida boa mas não é suficiente, para um casal a viver num t1, o número de quartos não chega. O problema da habitação continua a existir. Depois da transferência de soberania não foi construída habitação para os trabalhadores da função pública. Devemos construir mais habitação, deve transmitir essas preocupações às tutelas responsáveis”, assinalou José Pereira Coutinho.

A proposta de lei será agora analisada em sede de Comissão, regressando depois ao hemiciclo para votação na especialidade. O diploma sugere que a lei entre em vigor a 1 de Abril do próximo ano.