Simpósio internacional aprofundou “conhecimento dos meandros da justiça arbitral”

O ‘World Trade Center’ foi ontem palco de um simpósio jurídico internacional que contou com a presença de peritos e académicos oriundos de Macau, da República Popular da China e de vários países lusófonos. A docente da Faculdade de Direito de Macau, Cândida Pires, foi uma das que marcaram presença no certame, destacando a importância do simpósio como um “contributo para um meio mais perfeito de conhecimento dos meandros da justiça arbitral”.

Pedro André Santos

Foram vários os temas em discussão no simpósio jurídico internacional realizado ontem em Macau, no edifício ‘World Trade Center’, que juntou peritos e académicos locais e chineses, e de países lusófonos.

Ao longo do dia, os oradores tiveram a oportunidade de discutir temas centrados na harmonização jurídica e no papel de Macau como centro de arbitragem para a resolução de disputas económicas e comerciais entre a China e os países lusófonos, entre outros, procurando providenciar uma plataforma comum para que peritos jurídicos, profissionais e académicos partilhem conhecimentos.

“O espaço de Macau é um espaço muito especial, como todos sabemos. Para além de uma crescente, e cada vez mais diversificada conflitualidade, parece-me reinar ainda na população em geral um clima de alguma reserva, e talvez porventura desconfiança relativamente a este meio que não chamaria alternativo, porque não acho a designação adequada, mas um meio complementar de administração da justiça”, referiu Cândida Pires, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Macau e relatora do simpósio.

No entender da docente, “tudo isto justifica a afirmação de um interesse crescente deste debate”, destacando o encontro de discussão entre peritos como “um valioso contributo para um meio mais perfeito de conhecimento dos meandros da justiça arbitral e para as suas valências práticas que foram aqui salientadas pelos oradores, e do respectivo enquadramento jurídico”.

O encontro dividiu-se por nove sessões nas quais foi feito “um tratamento ao mais alto nível das comunidades jurídicas de todo o mundo”, acrescentou a docente.

Uma das intervenções em destaque durante o simpósio foi a de Tomas Timbane, advogado e professor assistente na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, que abordou a evolução da arbitragem em Moçambique: “Muitos dos contratos estão a ser elaborados em inglês e em chinês, e podem-se contar pelos dedos da minha mão os moçambicanos que participaram numa negociação em chinês. Esta é uma questão extramente importante e isso implica que sejam feitas traduções. Se as traduções de português para inglês já são complicadas, as dificuldades são muito maiores ainda para chinês”, considerou.

O papel de Macau foi também realçado pelo advogado, nomeadamente em relação às suas potencialidades como “plataforma” entre a República Popular da China e os países lusófonos, uma circunstância que evolui por vezes para uma situação delicada: “Se estivermos a dizer que há uma oportunidade muito grande resultante do conhecimento do investimento chinês em Moçambique, e que é preciso colocar Macau como plataforma para a resolução deste litígio, vamos ter aqui um problema, porque para um moçambicano Macau é China. Sendo assim, como é que pode servir como plataforma para a resolução desses litígios se um dos aspectos essenciais da arbitragem é a questão da neutralidade?”, questionou Tomas Timbane, sublinhando a importância das entidades judiciais moçambicanas serem “amigas da arbitragem”.

Para além das intervenções dos diversos peritos e académicos, o simpósio contou ainda com uma sessão plenária, da parte da tarde, dedicada à promoção comercial e à apresentação de serviços jurídicos no contexto da cooperação entre a República Popular da China e os países lusófonos e a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

O simpósio resultou de uma organização conjunta da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça e da Universidade de Macau, contando com o apoio do World Trade Center e da Associação de Advogados de Macau.