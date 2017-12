Presença de Camões em Macau debatida em Constância    

O auditório da Casa-Memória de Camões, em Constância, vai acolher no próximo domingo, às 16h30, uma conferência que tem como tema “A historicidade da presença de Camões em Macau”, conduzida por Eduardo Ribeiro. De acordo com informação veiculada no portal mediotejo.net, Eduardo Ribeiro, magistrado e camonista, viveu e trabalhou em Macau durante 28 anos, antes e depois do regresso do território à administração chinesa. De acordo com a mesma publicação, que cita a Associação Casa-Memória de Camões em Constância, na conferência, Eduardo Correia Ribeiro “dará conta das descobertas que fez e que reforçam os indícios já existentes da historicidade da presença de Camões em Macau, trazendo outra luz à própria tradição oral relativa a essa presença”.

