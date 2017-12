Orçamento para 2018 aprovado com críticas ao aumento da despesa  

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, na especialidade, a proposta de Orçamento para 2018, embora renovando críticas antigas, nomeadamente no que diz respeito ao aumento da despesa. A proposta de Orçamento para 2018 prevê que as receitas globais ascendam a 119,16 mil milhões de patacas – mais 15,76 por cento do que o previsto para o corrente ano – e que as despesas globais subam 14,5 por cento para 109,61 mil milhões de patacas.

Foi o artigo relativo à rubrica das despesas globais – que, pela primeira vez, ultrapassa a ‘barreira psicológica’ dos 100 mil milhões de patacas – que suscitou um maior número de intervenções dos deputados: “Esperamos poder, na medida do possível, poupar nas nossas despesas. Creio que comungamos do mesmo objectivo e é por isso que, aquando da revisão da Lei do Enquadramento Orçamental [que vai entrar em vigor a 1 de Janeiro] introduzimos alterações para elevar o grau de transparência, prevendo também a apresentação de um relatório orçamental intercalar”, respondeu o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong.

Na réplica ao deputado democrata Ng Kuok Cheong, que renovou o pedido de transparência relativamente aos projectos de grande dimensão recordando que, à luz da nova Lei de Enquadramento Orçamental, “devem ser acompanhados de orçamentos plurianuais”, com escalonamento por ano, data de conclusão ou objectivos pretendidos, Lionel Leong prometeu um documento com dados relativos aos mais de 30 projectos autorizados com valores acima de 100 milhões de patacas.

Já em resposta à deputada Ella Lei, que indagou pela ausência de um mecanismo que estipule que uma percentagem dos saldos positivos seja destinada nomeadamente para benefícios sociais, Lionel Leong adiantou que o Governo vai procurar lançar, no primeiro trimestre de 2018, o processo legislativo sobre o Fundo para o Desenvolvimento e Investimento de Macau, que irá “extrair parte do dinheiro da reserva” financeira, anunciado em Linhas de Acção Governativa anteriores: “Depois de ter o fundo criado, (…) vamos então estudar quais as verbas que devem ser introduzidas para esse mecanismo”, acrescentou o responsável.

Outro artigo que motivou intervenções – e que foi inclusive votado separadamente – foi o referente à nova isenção do imposto de selo sobre arrematações de produtos, de géneros e de bens ou direitos sobre móveis ou imóveis no ano de 2018: “Parece que é uma solução de avestruz”, afirmou Pereira Coutinho, que votou contra o artigo em causa, defendendo “melhor regulamentação” para a actividade leiloeira.

Lionel Leong sustentou que existem outros países e territórios que não têm imposto de selo sobre arrematações e que a medida pretende “testar se se consegue promover o desenvolvimento do sector”, com a bancada do Governo a reconhecer que “a questão mais polémica” reside em quem paga – se a leiloeira ou o comprador –, tendo-se comprometido a “estudar a matéria” aquando da revisão geral de todo o regime relativo ao imposto do selo, o qual afirmou esperar poder iniciar no próximo ano. Agência Lusa