O maior problema de Macau é a falta de terapeutas, diz Chan Hong  

A deputada Chan Hong referiu ontem em reunião plenária que 5 por cento das mais de sete mil crianças que nascem todos os anos em Macau enfrentam “situações de transtorno no seu desenvolvimento”, o que reforça a “grande necessidade de serviços de terapia e de educação precoce para crianças”.

A parlamentar assinalou que, apesar da criação do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e do Centro de Reabilitação e Terapia para Crianças, ainda se registam insuficiências “ao nível da experiência dos profissionais”, que “os equipamentos são parcos” e que “faltam recursos humanos”. Chan Hong salientou mesmo que “o maior problema com que Macau se depara é a falta de terapeutas. Existem 126 terapeutas, 85 ocupacionais e 25 da fala, e o rácio população geral/terapeutas é manifestamente inferior ao registado na Europa e nos Estados Unidos”. Para a deputada, “o Governo precisa de agir para manter a estabilidade da equipa de terapeutas das entidades cívicas, devendo portanto trabalhar com seriedade no planeamento dos recursos desta área”.