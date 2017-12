Mayday celebram 20 anos de carreira em Macau  

A celebração dos 20 anos de carreira da banda taiwanesa Mayday também se faz em Macau. Nos próximos dias 26, 27 e 28 de Janeiro, os cinco músicos que dão corpo ao grupo vão actuar na Arena do Cotai, como parte da sua digressão mundial: “Ao longo de três horas repletas de diversão, a banda vai tocar cerca de três dezenas de canções, com mudanças de roupa, filmes de animação inovadores que representam os membros da banda como super heróis e com a participação dos actores Tony Leung e Huang Bo”, refere o Venetian em comunicado.

A digressão mundial da banda composta com Ashin (vocalista), Monster and Stone (guitarra), Masa (baixo) e Guan You (baterista) arrancou em Março deste ano em Kaohsiung, Taiwan, onde actuaram perante um público composto por 200 mil pessoas. A digressão prossegui em Hong Kong, onde a banda apresentou dez concertos lotados, e também em vinte cidades da China continental, incluindo Pequim, Xangai e Cantão. A Malásia, o Canadá, os Estados Unidos da América e Singapura foram outros dos países que receberam também os Mayday antes da banda chegar a Macau. Ao longo da digressão, os cinco músicos vão dar um total de 100 concertos, onze dos quais em Taiwan.

“Frequentemente descritos como os ‘Beatles asiáticos’, a banda é constituída por cinco membros. Formada enquanto ainda estavam na universidade, os membros do grupo permaneceram juntos ao longo de duas décadas, passando por serviço militar, projectos a solo, casamentos e famílias. Com nove álbuns e numerosos ‘singles’ e vídeos, a banda vencedora de prémios goza de uma popularidade que atravessa gerações”, indica o mesmo comunicado.

Os bilhetes para o concerto “Mayday 2018 Life Tour Macao” podem ser adquiridos na página electrónica do Cotai Ticketing e nas bilheteiras do Parisian, Venetian, Four Seasons, Sands e Sands Cotai Central.