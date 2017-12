Macau e Guangdong debatem problemas ambientais  

Macau acolheu recentemente uma reunião do Grupo Especializado para a Cooperação Ambiental entre Guangdong e Macau 2017. Durante o encontro foi realizado um intercâmbio que abrangeu diversos temas ecológicos que preocupam os residentes de ambas as regiões, nomeadamente as questões relacionadas com a monitorização da qualidade do ar a nível regional, a transferência transfronteiriça de veículos abatidos e obsoletos e o controlo dos meios hídricos, no que diz respeito a questões .

A reunião foi presidida conjuntamente pelo responsável da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) de Macau, Raymond Tam, e pela directora-geral adjunta do Departamento de Protecção Ambiental da Província de Gungdong, Zhou Guoying. No encontro, “as partes de Guangdong e Macau chegaram ao consenso de que devem reforçar continuamente a cooperação no futuro, sobretudo na promoção de cooperação hídrica e na disposição dos veículos abatidos e obsoletos”, indica a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental em comunicado.