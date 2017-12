Macau é a 13ª cidade mais cara da Ásia Pacífico para expatriados  

Tóquio, Hong Kong e Seul. São estas as cidades mais caras da Ásia Pacífico para expatriados, de acordo com o ranking da ECA International, tabela que coloca Macau em 13º lugar num total de 20 cidades. José Isaac Duarte desvalorizou a importância de estudos do género para a população local, uma vez que não têm em consideração factores como a habitação.

Num ranking das vinte cidades mais caras da Ásia-Pacífico para os expatriados – liderado por Tóquio, Hong Kong e Seul – Macau posiciona-se na 13ª posição. Olhando para a tabela que compila as metrópoles com o custo de vida mais elevado a nível global, a Região Administrativa Especial de Macau não se evidencia, mas é possível encontrar novamente a vizinha Região Administrativa Especial, desta feita em nono lugar. Na mesma lista, figuram de novo as capitais japonesa e sul-coreana, mas também Xangai, Pequim e as cidades nipónicas de Yokohama, Nagoya e Osaka.

Ouvido pelo PONTO FINAL, o economista José Isaac Duarte desvaloriza a importância deste tipo de tabelas para a população local, uma vez que são pensados para uma franja muito particular dos residentes e não têm em consideração factores como o custo da habitação: “Isto são rankings pensados para um padrão de vida dos chamados expatriados, pessoas que estão transitoriamente numa cidade mas que não vão para lá viver permanentemente. O custo da habitação não é considerado, como não são considerados os custos de água, de electricidade, de gás porque esses normalmente são custos que fazem parte do pacote remuneratório global dos expatriados”, referiu.

“Estes rankings têm um interesse muito limitado do ponto de vista analítico porque eles destinam-se sobretudo a prestar informação para as empresas internacionais que precisam de deslocar pessoal. O ranking em si tem pouco significado e serve para promover ou para dar visibilidade nos meios de comunicação social, mas não tem grande significado para os utilizadores”, reiterou.

Questionado quanto à influência que a posição de Hong Kong poderia vir a ter na mobilidade de Macau nesta tabela, o economista defende que tal apenas se verificaria se o custo da habitação fosse considerado: “O custo de vida em Macau neste momento é sobretudo ditado pela dinâmica do sector do jogo em Macau, não tanto [por] Hong Kong. A única coisa que poderá ter importância para os residentes de Macau são os custos da habitação se a prazo colocarem uma pressão de deslocação de residentes de Hong Kong para Macau. Esse poderá ser um efeito sobre a economia local, mas não será reflectido seguramente neste ranking porque ele não pondera estes custos”, esclareceu o economista.

O estudo, conduzido pela ECA International, apresenta como uma das suas principais conclusões o domínio das cidades asiáticas “na lista das 50 localizações mais caras, totalizando mais de metade das entradas”. Das 26 metrópoles asiáticas que integram a tabela, 14 pertencem à China. Em comparação, apenas quatro cidades da União Europeia e outras três dos Estados Unidos da América pontificam no top 50.

Paradoxalmente, ou não, “a Ásia é também a casa de algumas das localizações mais baratas da tabela, com Ulaanbaatar [capital da Mongólia] a chamar a si o estatuto de localização mais barata da Ásia”, pode ler-se no relatório: “Isto realça a curiosidade de gerir o movimento de pessoas na Ásia para muitas empresas e para os seus departamentos de recursos humanos. É na Ásia que se encontram algumas das localizações mais caras do mundo, bem como algumas das mais baratas. Este nível de variedade pode apenas ser igualado por África que é, ao mesmo tempo, onde se localiza a cidade mais cara e a mais barata do mundo”, notou Lee Quane, director regional da Ásia da ECA International, citado no mesmo estudo.

Já José Isaac Duarte não considera este factor “particularmente surpreendente” uma vez que “a Ásia é muito grande e contrastada”: “Poderia dizer o mesmo de África. Há muitos pontos em África que não são sequer analisados porque não são destinos habituais de expatriados. Porque é que Luanda é a cidade mais cara do mundo? Se calhar se sair de Luanda e for para umas terras do interior de Angola já o panorama é completamente diferente”, assinalou.